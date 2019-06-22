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專訪／《實習醫師》林玉書藏銀飾千金家世　小學專車接送→長大落難百間店倒光

記者林奕如／專訪

新人林玉書在民視《實習醫師鬥格》飾演護理站書記，打開知名度，氣質甜美的她，小時候家境優渥，父親開創全台第一家銀飾專賣店，全盛時期陸港台展店100家，年營收破億，但歷經波折，店一家一家收，虧10年全倒光，落難千金沒有磨練掉志氣，她說：「我不會收掉這品牌。」

▲▼民視花旦林玉書Ettoday 專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲林玉書在東區自家小店接受《ETtoday星光雲》專訪。（圖／記者黃克翔攝）

林玉書透露小時父、母親忙於生意，國小、國中上下課，別人都是爸媽接送，她則是專車接送，「我就讀公立學校，很怕大家閒言閒語，還要司機把車停在離校門口有段距離的馬路，我自己再走過去。」同學知道她家裡環境，或多或少對她特殊對待，「我記得中午會送便當，有一次是豪華炸豬排便當，同學就在那邊起鬨，最後同學一人一筷子就夾光，她都沒得吃，最後還被嗆『沒差吧，你們家這麼有錢』。」

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▲▼民視花旦林玉書Ettoday 專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼林玉書面臨家族品牌大起大落光景。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼民視花旦林玉書Ettoday 專訪。（圖／記者黃克翔攝）

她下課時間去福利社，有些同學還會直接拿零錢，叫她去付錢，「有一些同學跟你好，但是很明顯就是想要佔你的便宜，一起吃香喝辣。」儘管受到一些排擠和霸凌，但她學會自保面對，平常低調行事，高中時進入貴族學校，瞬間體會「價值觀天差地別」，她反而慶幸直呼：「我爸媽堅持要讓小孩在一個正常環境長大，不要有特別待遇，我回想高中有些同學價值觀太偏差，就覺得我小時候讀公立學校是對的。」

▲▼民視花旦林玉書Ettoday 專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲林玉書有空時會到店裡幫忙。（圖／記者黃克翔攝）

家裡生意經營順利，最風光時年營收破億，到大陸、香港等地區展店，但好景不常，2008年遇到金融海嘯及網路商店崛起，連續虧損10年，最後店面全收，只在東區承租一個小攤子，她途中也搬家30多次，林玉書心疼父親：「那時我才高中，一開始不覺得怎樣，後來我爸臉色越來越差，甚至跟我討論要不要收掉品牌，問我有沒有興趣接班。」

▲▼《實習醫師鬥格》首映會-林玉書。（圖／記者周宸亘攝）

▲林玉書在《實習醫師鬥格》飾演護理站書記。（圖／記者周宸亘攝）

林玉書大學畢業企管系，她坦言，自己沒有排斥，也評估過品牌價值，收掉太可惜，一定有潛在發揮可能，她忙演藝事業的同時，也在維持品牌運作，「當藝人時間比較彈性，拍戲的時候，重心在演藝事業多一些，戲殺青了空檔時間，就回歸家族事業。」她現在經營網路商城、臉書行銷宣傳，娃娃臉底下藏著幹練的銀飾千金DNA。

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林玉書, 銀飾千金, 實習醫師鬥格, 實習醫師

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