雞排妹下半身「單穿內褲」中空入鏡！　鏡子反射「真實身材」全被看光了

記者潘慧中／綜合報導

雞排妹（鄭家純）儘管已經擁有魔鬼身材，仍堅持控制飲食和保持運動，她25日開心地說：「22.5腰達成！」上傳單穿內褲的中空裝，大方展現小蠻腰和蜜大腿，更不忘分享瘦身的小秘訣。

▲▼雞排妹。（圖／翻攝自Instagram／ili.cheng）



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照片中，只見雞排妹對著鏡子自拍，身穿純白短上衣、桃紅色小褲褲入鏡，腹部和大腿都隱約能看到肌肉線條，秀出長期以來的健身成果，雖然手機剛好擋住整張臉，但光從扭動的肢體動作來看，不難發現她心情很好。

▲▼雞排妹解鎖22.5腰成就！（圖／翻攝自Instagram／ili.cheng）



23.5腰是雞排妹2個多月前的腰圍，如今再瘦到22.5腰，她透露24腰以內要再瘦其實是很難的事，只能透過調整飲食和運動習慣，才可以有機會解鎖成功，「人生好難。」

▲▼雞排妹分享瘦身秘訣。（圖／翻攝自Instagram／ili.cheng）



針對具體的減肥方式，雞排妹建議最好先了解自己的基礎代謝率，算出每天該攝取的熱量，她平常不吃白米、麵食、糕點和麵包等精緻澱粉，「一天的澱粉攝取量在自己的一個半拳頭大小內。」她也建議少吃炸物，「吃多少肉，就得吃一樣份量的各類青菜。」

▲雞排妹努力維持身材。（圖／翻攝自Instagram／ili.cheng）



運動方面，雞排妹透露大多是做熱瑜珈，在家會看YouTube影片做有氧運動，「去健身房、出門跑步還是自己在家做運動，看個人喜好和適應是否，有動就好。」