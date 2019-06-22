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14歲梧桐妹生日趴Part2！　「4大咖男神」圍繞…狂歡畫面曝光

記者劉宜庭／綜合報導

梧桐妹（Angel）是賈靜雯與前夫孫志浩的女兒，也是咘咘、Bo妞同母異父的姐姐，她19日迎來14歲生日，身邊親友陸續為她團聚慶生，21日舉行第二攤生日趴時，身邊更被4大男神圍繞，讓粉絲羨慕不已。

▲梧桐妹生日趴。（圖／翻攝自Instagram／梧桐妹）

▲梧桐妹生日趴。（圖／翻攝自Instagram／梧桐妹）

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▲梧桐妹生日趴。（圖／翻攝自Instagram／梧桐妹）

▲梧桐妹19日歡慶14歲生日，在蕭敬騰經紀人Summer家舉辦第一波生日趴。（圖／翻攝自Instagram／梧桐妹）

梧桐妹近來從上海飛回台灣慶生，一群人在蕭敬騰經紀人Summer的家中辦生日Party，除了，在場的除了蕭敬騰和經紀人Summer之外，還有衛斯理、小禎等人，賈靜雯夫婦及咘咘、Bo妞當然也全都到場，場面歡樂又溫馨。

▲梧桐妹歡慶14歲生日，21日二度舉辦生日派對。（圖／翻攝自梧桐妹Instagram）

▲梧桐妹歡慶14歲生日，21日二度舉辦生日派對。（圖／翻攝自梧桐妹Instagram）

▲梧桐妹21日二度舉辦生日派對。（圖／翻攝自梧桐妹Instagram）

事隔2天，梧桐妹21日晚間於IG限時動態發文開心透露，今天舉辦了她的第二個生日派對，並PO出開趴狂歡的畫面嗨喊：「一堆可愛的小孩子跟可愛的大人們。」不久後，她也曬出一張大合照，與修杰楷、歐漢聲（歐弟）、黃鴻升（小鬼）、楊銘威及「口水蛋糕叔叔」同框，身邊圍繞著4名大咖男星，不但讓不少網友羨慕不已，一連辦了2場生日派對的舉動，也顯見她私底下人緣相當好。

▲梧桐妹歡慶14歲生日，21日二度舉辦生日派對。（圖／翻攝自梧桐妹Instagram）

▲梧桐妹被乾爹、叔叔們包圍，身邊全是大咖男星。（圖／翻攝自梧桐妹Instagram）

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梧桐妹, Angel, 賈靜雯, 咘咘, Bo妞, 修杰楷, 歐漢聲

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