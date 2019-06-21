《有嘻哈》GAI換新髮型！　「爆炸捲髮」老婆一看笑了：好像狗的毛

記者劉宜庭／綜合報導

大陸Rapper GAI（周延）曾於《中國有嘻哈》獲得冠軍，因而聲名大噪，並在2018年升格人夫，和女友王斯然結婚，可說是愛情、事業兩得意。過去大多以酷帥風格示人的他，近來難得改變髮型，燙了一頭「黑人燙」捲髮，豈料被老婆笑虧「好像…狗的毛」，夫妻間歡樂又逗趣互動，也笑翻大票網友。

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▲Gai曾於節目《中國有嘻哈》獲得冠軍。（圖／翻攝自Gai微博）



GAI日前在微博PO出VLOG影片，分享自己變換新髮型的過程及成果，揮別過去總被人嘲笑像《七龍珠》的獅子燙造型，經過3個多小時的燙髮後搖身一變，頂著超搶眼的爆炸捲髮「黑人燙」入鏡，全新造型一出，更是驚艷眾人。

▲GAI上個髮型曾被嘲笑像《七龍珠》的角色。（圖／翻攝自微博／GAI周延）

▲GAI經過長時間的燙髮，新髮型終於出爐。（圖／翻攝自微博／GAI周延）

▲被笑「像狗毛」，GAI無言瞪了老婆一眼，笑翻網友。（圖／翻攝自微博／GAI周延）

老婆王斯然見狀，好奇地伸手摸了一下，體驗GAI新髮型的「手感」，忍不住開玩笑說，「啊～是這種，好像…狗的毛，像泰迪，摸起來很像泰迪。」一番評論讓GAI瞬間無語瞪了一眼，不過，儘管如此，他對於自己的新造型，似乎仍相當滿意，除了在鏡頭前擺拍展示，同時也開心表示：「我喜歡這個。」

►點我看GAI換新髮型影片。