E罩杯女星錄影被吃豆腐！　男「從後面來」一伸手她崩潰：很噁心

記者劉宜庭／綜合報導

「E奶書法家」趙心姸（趙芸）2018年初離婚後，一肩扛起照顧女兒「ㄆㄤㄆㄤ」的責任，近來上節目通告，分享過去錄影時遇過的不平等待遇，除了指控曾被製作單位要求穿比基尼、露胸拼收視率，期間還曾遭人吃豆腐，如今回想起來，她仍忍不住喊：「很噁心。」

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▲趙心姸錄影被要求穿比基尼、露胸。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）



在《麻辣天后傳》19日播出內容中，節目以「演藝圈悲慘事件簿！因為我的性別就要遭受這些苦？」為題，探討男、女星在工作上遇到的不平等待遇。其中，趙心姸透露，過去每次出外景，都必須穿比基尼，有時還會被要求要露點，「因為我們可能要玩水上，他們希望妳摔下去的時候，雖然妳有貼胸貼，可是如果妳可以走光，他們就會覺得這一集收視率有到。」

不僅如此，趙心姸透露，在「假性曝光」的當下，幕後人員還會規定要在哪裡落水，「他們鏡頭就在前面預備好。」接著，她坦言，出外景時，常會在收工或是錄影中間時，遇到被人吃豆腐的狀況。

▲趙心姸坦言曾被吃豆腐。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

節目上，趙心姸親自示範被吃豆腐的過程，男方突然從後方伸手，直接握住她的腰，雖然為此感到很不舒服，但她當下也只能傻笑，更可怕的是，她之後快速走掉，對方還會跟過來，忍不住嘆：「很噁心。」

▲趙心姸示範當時經過，忍不住嘆「很不舒服」。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

趙心姸無奈表示，當下「把他撥開也不是，閃也不是，因為，畢竟人家…。」一番話雖然沒有說完，但她在鏡頭前悄悄向利菁透露男方身分，立刻讓利菁震驚喊：「Oh My God！天哪，看不出來耶，形象很好欸！」

▲趙心姸爆料「男方身分」，讓利菁超震驚。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）