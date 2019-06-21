MEI MEI首曝兒子正面照！　滿月「混血大眼」神複製媽

記者劉宜庭／綜合報導

平面模特兒MEI MEI（謝若梅）是烏拉圭和台灣混血，擁有深邃五官和空靈氣質，在網路上擁有高人氣。她和大15歲的老公結婚後迅速懷孕，並於5月21日生下兒子，如今愛子迎來滿月，她也首度曬出孩子正面照，超萌模樣瞬間融化大票粉絲。

▲MEI MEI於5月順利生下寶貝兒子。（圖／翻攝MEI MEI臉書、Instagram）

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MEI MEI自生產後，僅曬過兒子小腳丫及側臉照，直到愛子於21日滿月，才首度曬出小寶貝的正臉照。畫面中，男娃一雙渾圓大眼，加上遺傳媽媽混血基因，臉蛋輪廓更顯深邃、立體，萌度破表。

▲MEI MEI兒子有著一雙渾圓大眼，萌度破表。（圖／翻攝MEI MEI臉書、Instagram）

回顧這一個月以來，MEI MEI每天都和孩子黏在一塊，就連住院時也要求母嬰同室，想起這些育兒點滴，她感性表示：「雖然很累沒多少時間可以休息，但真的想給你滿滿的安全感，捨不得你在想找媽媽的時候我不在身邊。」

這些日子以來的磨合，MEI MEI每天到處向人討教經驗，且認真觀察孩子狀況，「短時間內我們就有了默契，知道你的什麼反應跟情緒是代表什麼意思。當你無助望著我想表達些什麼，而我也馬上了解、回應你需求時，你眼神中的閃爍跟嘴角的微笑真的讓我好有成就感。」

▲MEI MEI產後15天恢復身材。（圖／翻攝自MEI MEI Instagram）

至於MEI MEI老公，也和她的想法一致，並未有「何必把彼此搞那麼累」的想法，她也開心表示：「輪班休息顧寶寶的我們默契也是更進步了。」