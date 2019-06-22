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專訪／訪問一半「被周圍這件事吸引」　小蜘蛛抱頭懊惱：我分心了！

記者林映妤、主播簡立喆／專訪

湯姆霍蘭德（Tom Holland）主演《蜘蛛人：離家日》在峇里島接受《ETtoday》專訪，除了充分展現語言天分，乖巧唸出「G蛛人…離家浴…」，還在訪問途中不小心被周圍吸引注意，分心的表情十分呆萌！

▲▼《蜘蛛人：離家日》湯姆霍蘭德。（圖／《星光好選喆》）

▲▼《蜘蛛人：離家日》湯姆霍蘭德秀中文。（圖／《星光好選喆》）

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▲▼《蜘蛛人：離家日》湯姆霍蘭德。（圖／《星光好選喆》）

問到同時軋《復仇者聯盟：終局之戰》、《蜘蛛人：離家日》兩部電影，小蜘蛛突然因為周圍工作人員在拍照而不小心將視線移開、放空，一會兒秒回神：「抱歉抱歉，我剛剛分心了！」緊閉雙眼懊惱樣相當可愛。

▲▼《蜘蛛人：離家日》湯姆霍蘭德。（圖／《星光好選喆》）

▲▼湯姆霍蘭德秒分心，突然超懊惱。（圖／《星光好選喆》）

▲▼《蜘蛛人：離家日》湯姆霍蘭德。（圖／《星光好選喆》）

他透露在拍《蜘蛛人：離家日》時，周末都還要去《復仇者4》的片場軋戲，所以兩部電影真的是同時拍攝，「那真的非常混亂，要把頭腦分成兩種模式，但結果呈現得很棒，過程也很可愛。我必須在兩個工作間取得平衡，而且還可以看到他們如何防止暴雷的秘密，那個過程真的是超級困難和複雜！」

漫威工作人員為了不暴雷無所不用其極，不僅死不說，還會把劇本台詞遮起來，「是的，他們的確這麼做，所以《蜘蛛人：離家日》的劇本是有刪減過的，我算是比較知道全局，因為讓我知道整個故事非常重要。」

但「鋼鐵人」東尼史塔克領便當的大雷要如何防止讓小蜘蛛知道？湯姆霍蘭德表示，拍攝《終局之戰》時自己的確對此一無所知，但拍《蜘蛛人》時，幾乎全部的大雷都知道了。

▲▼《蜘蛛人：離家日》湯姆霍蘭德。（圖／《星光好選喆》）

▲東尼史塔克領便當，小蜘蛛拍《離家日》時就知道了。（圖／《星光好選喆》）

另外傑克葛倫霍（Jake Gyllenhaal）飾演的神秘法師在漫畫中雖然是邪惡反派，但在電影裡卻是蜘蛛人的好朋友，湯姆霍蘭德與傑克葛倫霍戲外也培養出深厚交情。小蜘蛛興奮說：「他們2人聯手打擊元素眾，雙方之間產生的火花相當激烈，真的很刺激！」

所以漫畫和電影會走向不同發展？他語帶保留：「這我不確定，我不知道，也不能決定，這是大老闆們決定的，但我是這麼希望的！」言下之意似乎為神秘法師之後在漫威電影出現鋪路。

▲▼《蜘蛛人：離家日》湯姆霍蘭德。（圖／《星光好選喆》）

▲▼神秘法師有望加入漫威成為班底？MJ成為女蜘蛛人？小蜘蛛透玄機。（圖／《星光好選喆》）

▲▼《蜘蛛人：離家日》湯姆霍蘭德。（圖／《星光好選喆》）

至於有傳出贊達亞（Zendaya）飾演的MJ有可能成為女蜘蛛人，湯姆霍蘭德一聽急忙表示：「在這部電影裡面還沒有、還沒有…但未來可能會喔，誰知道呢！越多超級英雄隊友當然越好囉！」無形中有可能暴了大雷。不過「蜘蛛人團隊」若真的組起，小蜘蛛也逗趣握拳：「這隊一定贏！」

▲▼《蜘蛛人：離家日》湯姆霍蘭德。（圖／《星光好選喆》）

▲▼湯姆霍蘭德：蜘蛛人團隊一定贏！（圖／《星光好選喆》）

▲▼《蜘蛛人：離家日》湯姆霍蘭德。（圖／《星光好選喆》）

面對鋼鐵人英勇犧牲，漫威迷都在等待一個新的「繼承者」現身，那人會不會是彼得帕克？湯姆霍蘭德倒認為蜘蛛人無法做到像鋼鐵人那般，「我覺得這個世界似乎也正在尋找一個新的超級英雄，大家都想要一個新的鋼鐵人，只不過彼得帕克很清楚，他能給的就是個最棒的蜘蛛人。」《蜘蛛人：離家日》7月3日上映。

《蜘蛛人：離家日》完整專訪和相關報導，請鎖定6月24日下午2點首播的《星光好選喆》。

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蜘蛛人, 蜘蛛人：離家日, 湯姆霍蘭德

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