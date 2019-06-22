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爛片爭奪戰day 2　《台北物語》製片「著作權是我的」砸千萬拍台版《我不是藥神》

▲▼《台北物語2－獲利者》余峰銘、邱志宇、高子涵。（圖／海鵬提供）

▲《台北物語2－獲利者》高子涵（左起）、導演余峰銘、邱志宇。（圖／《台北物語2－獲利者》劇組提供）

記者林映妤／台北報導

《台北物語2》21日爆出鬧雙胞，首集製片余峰銘、導演黃英雄「搶拍爛片」風波22日繼續上演，余峰銘執導《台北物語2－獲利者》今領著男女主角邱志宇、高子涵舉行記者會，向媒體澄清《台北物語》IP著作權在他，他語帶保留表示，若黃英雄也將續集取做「台北物語」，他可能會有法律行動。

黃英雄昨向《ETtoday》表明當初要拍續集時因為導演價碼談不攏，導致余、黃2人合作破局，最後各自籌備《台北物語2－我們好像錯過的煙火》、《台北物語2－獲利者》。余峰銘今受訪認為雙方沒必要撕破臉，「我們觀眾不同族群，鬧雙胞也有市場關注度，何嘗不是好事？」

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▲▼《台北物語2－獲利者》余峰銘、邱志宇、高子涵。（圖／海鵬提供）

▲余峰銘認為「台北物語」4字的著作權在自己。（圖／《台北物語2－獲利者》劇組提供）

余峰銘透露《台北物語2－獲利者》將描述藥商、醫院秘辛，更稱是「台版《我不是藥神》」，用搞笑包裝嚴肅內容。至於黃英雄控訴他心機，他自認冤枉、背黑鍋，「《台北物語》台北、台中都有人包場放映，主辦人請黃導去台中，我就傳話請他去，我哪知道演員都在台北場？大家還是好朋友，如果不嫌棄的話還是有談的空間。」

《台北物語2－獲利者》成本1000萬，余峰銘找來業界藥師寫劇本，演員人馬除了《台北物語》班底邱志宇、陳怡安、李宓等，還有高子涵以及資深演員劉引商，他也強調風格會延續首集，但技術若還和上一集相同，「那不行啦！」

▲▼《台北物語2－獲利者》余峰銘、邱志宇、高子涵。（圖／海鵬提供）

▲邱志宇在兩部《台北物語》續集都擔任男主角，笑說乖乖閉嘴就好。（圖／《台北物語2－獲利者》劇組提供）

邱志宇在《台北物語2－我們好像錯過的煙火》也演男主角，他坦承先接《台北物語2－獲利者》才收到黃英雄邀約，2部片打對台，但男主角都是自己，面對爭議，他笑：「我就乖乖閉嘴就好了。」電影號稱台版《藥神》，他也大喊：「我的目標就是幹掉徐崢老師！」

大陸網紅高子涵是全球城市小姐選美冠軍，因為3月在台灣主持活動被余峰銘相中，因此參與演出，此次她將挑戰台語，但現場秀兩句，卻讓眾人滿頭黑人問號，也是挺另類的效果。

《台北物語2－獲利者》7月開拍，拍攝期1個月，預計再花2個月後製，目標檔期排在2020年賀歲片，余峰銘更喊要報金馬、攻坎城。

▲▼《台北物語2－獲利者》余峰銘、邱志宇、高子涵。（圖／海鵬提供）

▲▼邱志宇、高子涵在《台北物語2－獲利者》有愛情戲。（圖／《台北物語2－獲利者》劇組提供）

▲▼《台北物語2－獲利者》余峰銘、邱志宇、高子涵。（圖／海鵬提供）

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