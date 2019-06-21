快訊／前SJ韓庚結婚了！　香港登記結婚娶《戰狼2》女主角盧靖姍

娛樂中心／綜合報導

大陸男星韓庚曾是南韓團體Super Junior成員，2009年解約後回家鄉發展，他2018年2月9日公開認愛混血女星盧靖姍，兩人甜蜜交往1年多，不久前更瘋傳他已向女友求婚，沒想到今（21日）在香港登記結婚，消息一出，隨即讓不少粉絲又驚又喜。

盧靖姍14日曾曬出端酒杯的照片，PO文寫道：「居然有時間喝個小酒……幸福來得太突然了。」隨後被網友發現，她左手無名指上戴著鑽戒，不過再過一段時間，照片中的戒指便消失了，疑似圖片被重新編輯上傳，求婚消息也隨之傳出。

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▲盧靖姍14日深夜曬照，左手無名指戴鑽戒。（圖／翻攝自微博／盧靖姍）

▲當時，盧靖姍似乎將照片重新編輯，左手無名指鑽戒不久後便消失。（圖／翻攝自微博／盧靖姍）

沒想到，今（21日）數家港媒爆出2人結婚喜訊，據《on.cc東網》報導，韓庚、盧靖姍被粉絲發現今在香港登記結婚，關鍵字「韓庚盧靖姍結婚」也火速登上微博熱搜榜上，意外掀起一陣熱烈討論。對此，雙方工作人員則向陸媒《新浪娛樂》回應：「有好消息會告訴大家。」

▲韓庚、盧靖姍結婚消息登上微博熱搜。（圖／翻攝自微博）

35歲韓庚曾是Super Junior成員，後來與SM娛樂解約，回到家鄉大陸發展，近年則轉型當演員，代表作有 《致我們終將逝去的青春》丶《前任攻略》和 《前任3：再見前任》，同時也參加許多綜藝節目，包括《二十四小時》、《燃燒吧，卡路里》、《這就是街舞》等。

盧靖姍則比韓庚小2歲，出生自香港，自14歲就在歌唱比賽脫穎而出，並被日本知名音樂製作人小室哲哉簽下，後來為了學業暫停歌唱事業，到了2008年開始在香港發展演藝事業，曾在夯片《戰狼2》擔任女主角。