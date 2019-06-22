超帥！溫昇豪帥氣壓制歹徒英勇救妻　天心默契好加碼親一下

記者林奕如／台北報導

天心在華視《最佳利益》飾演律師方箏，連續收到神秘人的恐嚇簡訊，甚至是裝了死雞屍體的恐嚇包裹，沒想到她搭上計程車被神秘人迷昏綁走，剛從國外進修回來的檢察官趙立廷（溫昇豪 飾），在擔心妻子安危之下也加入了救援行列，讓天心直呼：「超帥的！」

▲方箏律師（天心 飾）遭歹徒綁架。（圖／華視提供）



拍攝這場方箏、陳博昀（鍾承翰 飾）被綁架的救援戲，剛好是在八月份最熱的時候，讓天心回憶起來直呼：「天氣真的是熱到爆！」表示現場演員跟工作人員大家都是汗流浹背，妝髮師也不斷要幫演員們補妝擦汗，讓她印象十分深刻。天心也很感謝鍾承翰在拍攝時的貼心，與劇中綁架歹徒對戲、打鬥橋段拍攝時都會特別顧慮到她的安全。

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▲溫昇豪英雄救美，讓天心直呼超帥的。（圖／華視提供）

鍾承翰也要演出嘗試脫逃的橋段，雙手雙腳都綑綁下還要嘗試從床上站起來，完全展現驚人的腰力，他現場還開玩笑說：「有看到我一直在蠕動嗎? 我想把最精彩的，放在最後床上的蠕動。」逗得大家哈哈大笑，辛苦拍戲之餘也不忘帶給劇組歡樂。

天心和溫昇豪角色堪稱是法律界的「神鵰俠侶」，兩人6年多沒有合作的默契依舊十足，演出熱戀回憶戲的橋段，還加戲親了一下，溫昇豪說：「因為戲裡兩人很甜蜜，很自然地就親了一下對方，這不是特別在劇本裡的，是我們兩個覺得這時候應該要親一下。」