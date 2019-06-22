ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

超帥！溫昇豪帥氣壓制歹徒英勇救妻　天心默契好加碼親一下

記者林奕如／台北報導

天心在華視《最佳利益》飾演律師方箏，連續收到神秘人的恐嚇簡訊，甚至是裝了死雞屍體的恐嚇包裹，沒想到她搭上計程車被神秘人迷昏綁走，剛從國外進修回來的檢察官趙立廷（溫昇豪 飾），在擔心妻子安危之下也加入了救援行列，讓天心直呼：「超帥的！」

▲方箏律師（天心 飾）遭歹徒綁架，老公溫昇豪英雄救美。（圖／華視提供）

▲方箏律師（天心 飾）遭歹徒綁架。（圖／華視提供）

拍攝這場方箏、陳博昀（鍾承翰 飾）被綁架的救援戲，剛好是在八月份最熱的時候，讓天心回憶起來直呼：「天氣真的是熱到爆！」表示現場演員跟工作人員大家都是汗流浹背，妝髮師也不斷要幫演員們補妝擦汗，讓她印象十分深刻。天心也很感謝鍾承翰在拍攝時的貼心，與劇中綁架歹徒對戲、打鬥橋段拍攝時都會特別顧慮到她的安全。

請繼續往下閱讀...

▲方箏律師（天心 飾）遭歹徒綁架，老公溫昇豪英雄救美。（圖／華視提供）

▲溫昇豪英雄救美，讓天心直呼超帥的。（圖／華視提供）

鍾承翰也要演出嘗試脫逃的橋段，雙手雙腳都綑綁下還要嘗試從床上站起來，完全展現驚人的腰力，他現場還開玩笑說：「有看到我一直在蠕動嗎? 我想把最精彩的，放在最後床上的蠕動。」逗得大家哈哈大笑，辛苦拍戲之餘也不忘帶給劇組歡樂。

天心和溫昇豪角色堪稱是法律界的「神鵰俠侶」，兩人6年多沒有合作的默契依舊十足，演出熱戀回憶戲的橋段，還加戲親了一下，溫昇豪說：「因為戲裡兩人很甜蜜，很自然地就親了一下對方，這不是特別在劇本裡的，是我們兩個覺得這時候應該要親一下。」

推薦閱讀

《大時代》夏宇禾瀑布濕身　美露「胸前一條線」好兇！

《大時代》夏宇禾瀑布濕身　美露「胸前一條線」好兇！

正宮認證！王子唯一單獨外出女生是「曾之喬」：朋友是一輩子

正宮認證！王子唯一單獨外出女生是「曾之喬」：朋友是一輩子

劉以豪慾火激吻郭雪芙：跟我走！不甩孫其君下跪求婚她

劉以豪慾火激吻郭雪芙：跟我走！不甩孫其君下跪求婚她

賴琳恩中空露半球調酒「上下晃動」太辣　羞認小酌調情老公

賴琳恩中空露半球調酒「上下晃動」太辣　羞認小酌調情老公

專訪／《實習醫師》林玉書藏銀飾千金家世　小學專車接送→長大落難百間店倒光

專訪／《實習醫師》林玉書藏銀飾千金家世　小學專車接送→長大落難百間店倒光

謝盈萱16年前北藝大舊照出土　同框他們…網驚：都是影帝影后

謝盈萱16年前北藝大舊照出土　同框他們…網驚：都是影帝影后

英雄哥被網友起底殺人「意外丟了工作」　莊凱勛改當清潔員

英雄哥被網友起底殺人「意外丟了工作」　莊凱勛改當清潔員

謝佳見40歲生日甩憂鬱　富爸送禮「一棟房子」金額無上限

謝佳見40歲生日甩憂鬱　富爸送禮「一棟房子」金額無上限

吳念軒猛攻讓「冰山美人」李佳豫笑了　不把他當低智商生物

吳念軒猛攻讓「冰山美人」李佳豫笑了　不把他當低智商生物

專訪／《大時代》黃瑄生兒被淘汰一年…記者認不出她　心酸吐演藝圈現實

專訪／《大時代》黃瑄生兒被淘汰一年…記者認不出她　心酸吐演藝圈現實

小甜甜PO閨蜜合照：珍惜抓我偷吃的人　網嗆「急著撇清謝忻」…她傻眼回擊！

小甜甜PO閨蜜合照：珍惜抓我偷吃的人　網嗆「急著撇清謝忻」…她傻眼回擊！

鏡頭前喬ＯＯ！　蕾菈錄影「沒穿內衣」一伸手挖…網友全瘋了

鏡頭前喬ＯＯ！　蕾菈錄影「沒穿內衣」一伸手挖…網友全瘋了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

小甜甜PO閨蜜合照：珍惜抓我偷吃的人　網嗆「急著撇清謝忻」…她傻眼回擊！

鏡頭前喬ＯＯ！　蕾菈錄影「沒穿內衣」一伸手挖…網友全瘋了

謝忻爆「後台很硬」準備反擊！　報復被阿翔狠心切割：2年內就能復出

還有阿翔2.0未爆彈！　她爆「愛妻男星」偷情被抓姦大哭認錯

阿翔老婆PO「心碎原諒文」5小時後　閨蜜謝忻說話了！

暖男形象卻暴打1x歲女友　「每拳都瞄準臉狂揍」還用腳踩…百萬網紅遭逮捕！

安苡愛NuBra遭剪爛！休息室女模全慌：誰這麼壞　監視器還原心機真相

于大夢爆設局隔2天　羅志祥、周揚青「神同步」發文！

麻吉弟弟《新說唱2》被鄧紫棋淘汰！　遭嫌「20年沒進步」揭參賽內幕

鄭爽路邊被拍0修圖「真實身材現形」　網一看嚇壞：我的媽呀！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

天心, 最佳利益, 鍾承翰, 陳怡嘉, 程予希, 楊銘威, 黃浩詠, 溫昇豪, 夏靖庭, 曾珮瑜, 王自強, 蔣偉文, 高山峰, 邱彥翔, 林筳諭

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 獨／打造香奈兒等級重機店　陳為民聯手愛兒砸千萬操刀
  2. 娶走《甄嬛》唐藝昕！　被問婚事…張若昀嗆「你管得著嗎」睡醒秒道歉
  3. 謝佳見裸脫只剩內褲秀6塊肌　貼臉看安俊朋畫面好「基」情！
  4. 球球正面頂她「巨胸形狀全露」！　雙人花式喝珍奶…4萬人暴動了
  5. 日本天團柚子來台開唱　「挑戰自彈自唱」9月連寵台粉2天
  6. 朴炯植在軍中「還惦記要幫防彈V圓夢」　暖送超寵應援：泰亨啊我愛你
  7. 攝影師誇完美體態！「零死角女神」羚小鹿寫真10分鐘賣完
  8. 《神隱少女》18年千尋結婚了！　網心碎：新郎不是白龍啊
  9. 吳建豪「大嫂」犯花痴：小時候超迷F4！　為保持氣場「故作淡定」
  10. 超帥！溫昇豪帥氣壓制歹徒英勇救妻　天心默契好加碼親一下

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366