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吳念軒猛攻讓「冰山美人」李佳豫笑了　不把他當低智商生物

記者林奕如／台北報導

台視、三立《月村歡迎你》自播出以來，除了阿建（坤達 飾）和小禮（林思宇飾）的感情走向，觀眾也十分期待小海（吳念軒 飾）和夏鷗（李佳豫 飾）這對「海鷗CP」的發展。本週劇情小海終於讓冰山美人夏鷗笑了，李佳豫笑說：「夏鷗終於不再把小海當低智商生物了！」感情慢慢升溫。

▲李佳豫、吳念軒《月村歡迎你》。（圖／三立提供）

▲李佳豫喜歡另一半很Man。（圖／三立提供）

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李佳豫飾演外表冰冷的夏鷗醫生，十分敬業的她，要求自己在進劇組前，先將狀態調整成「夏鷗模式」，每次在現場看到演員打鬧，都很想跟他們一起玩，但她必須要讓自己維持在夏鷗的角色裡，所以都ㄍ一ㄥ在那邊，讓她很痛苦。她說特別是跟吳念軒對戲時，因為二人已經很熟了，看到他的爆炸頭跟散發出的喜感就很想笑，害她每次快憋不住的時候，就趕緊捏自己的大腿，不讓自己笑出來。

▲李佳豫、吳念軒《月村歡迎你》。（圖／三立提供）

▲吳念軒、李佳豫組成CP。（圖／三立提供）

私底下的李佳豫其實是個喜歡撒嬌的小女人，無法接受年紀比她小的男生，是因為怕遇到比她更愛撒嬌或更幼稚的弟弟，也不喜歡說話太浮誇的人，例如一直誇她「妳好漂亮。」她笑說其實自己很好撩，只要說「我好喜歡姐姐！」就行了。李佳豫說年紀不是重點，如果弟弟像個大男人，讓她有空間可以撒嬌，那弟弟也很好。她還說，其實她最愛另一半用命令式的語句，而非問句跟她說話，她會覺得好man好有男人味。

吳念軒在劇中展現癡情的一面，暗戀林思宇多年卻被拒絕，但隨後馬上被李佳豫電到，還產生戀愛的感覺，問吳念軒把妹的撇步，他說自己其實是個還算浪漫的人，曾經親手製作生日卡片送給對方，內容除了寫一些感人的話，還會寫一些撩妹語句逗對方開心，例如「妳對我來說就像空氣一樣，不能沒有妳，妳是必須的存在」，讓對方覺得既甜蜜又好笑，吳念軒驕傲的表示自己可不是靠外表把妹的，他靠的是幽默和全心全意。

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