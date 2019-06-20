劉以豪慾火激吻郭雪芙：跟我走！不甩孫其君下跪求婚她

記者林奕如／台北報導

劉以豪在台視、八大《我們不能是朋友》大挑戰，他雖然交往10年女友，但依舊被郭雪芙吸引，在各自另外伴侶短暫外出離開時，兩人按捺不住慾火激吻，他一句：「跟我走。」霸氣撩動女心，再度挑戰觀眾的感官神經。

▲劉以豪《我們不能是朋友》激吻郭雪芙：「跟我走。」（圖／八大提供）

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第二集劇情中，郭雪芙為了房子便宜800萬，答應和劉以豪過一夜，男方愛撫她鎖骨，挑戰觀眾道德尺度。最新一集中，郭雪芙男友孫其君跪地向她求婚，進展讓人期待，然而在排練這場戲時，演員群互開玩笑，氣氛熱絡。

▲孫其君下跪求婚。（圖／八大提供）

劉以豪看到孫其君求婚，先是搞笑卡位要參一腳，自high在一旁演誇張內心戲，還作勢要打男方。接著他又誇張cue郭雪芙舌吻孫其君，女方假裝接受指令趨前，卻遭孫其君開玩笑虧：「（嘴巴）怎麼有他（劉以豪）的味道？」笑翻全場，沒想到郭雪芙趁勢追問孫其君：「你怎麼知道他（劉以豪）是什麼味道？」暗虧孫其君難道是有和劉以豪吻過才會知道。

▲郭雪芙經典台詞：「你有病啊！」（圖／八大提供）

此外，《不能是朋友》與LINE TV合作，在本週推出超萌的可愛貼圖，除了有結合戲裡女主角的口頭禪「你有病啊？」，還有用男主角劉以豪名字設計的「豪爽」，郭雪芙和劉以豪在拍攝貼圖照片過程中，完全拋開偶包，開心玩遊戲，同一組貼圖竟可接連擺出十幾種姿勢，讓周邊的工作人員忍不住提醒:「不是動態貼圖，不需要一直動啦！」