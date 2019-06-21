賴琳恩中空露半球調酒「上下晃動」太辣　羞認小酌調情老公

記者林奕如／台北報導

賴琳恩性感中空緊身洋裝，大秀南北半球，擔任時尚酒吧店主，調酒初體驗，上下晃動的動作超誘惑，性感拋媚眼讓人快受不了。她會和老公陳乃榮一起小酌談心，最高紀錄乾掉2瓶高粱酒，甜笑說：「夫妻之間有的時候一點飲酒可以帶出兩人感情，或是內心話，這時候特別好聊，當然調情部分也有。」

▲賴琳恩中空緊身洋裝，大秀火辣身材 。（圖／記者莊喬迪攝）

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賴琳恩只要醉酒就會抱抱親親，眼神也會特別迷茫，她笑說：「我只會抓美女來告白，再來老公是最大受害者。」但她也說，在外面的話，不會把自己喝到爛醉，還是要保持清醒，有過幾次喝到斷片狀況，但通常老公都在場，一點也不怕。

賴琳恩和陳乃榮愛情長跑6年，2017年登記結婚，情纏8年依舊甜蜜蜜，近期爆出翔忻之亂，老公偷吃閨蜜的例子，賴琳恩坐穩正宮之位，不擔心老公和閨蜜，她說：「婚姻要經營，不是容易的事情，互相信任很重要，讓對方很信任也很重要。」

▲賴琳恩性感調酒。（圖／公關提供）

她的手機裡面有男性朋友電話，老公手機裡也有女性朋友電話，也會有她的閨蜜電話，「但他要閨蜜電話，只是因為有時候出門找不到我，所以聯絡閨蜜。老公心中有一把尺，他不會曖昧聯絡我的朋友，也不會單獨出門，基本上都是一大群人。」她和老公手機都互通，密碼、臉部辨識都通，玩笑：「我們之間沒有秘密，有的話馬上就刪掉了。」

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