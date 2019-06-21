ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

周湯豪同框「大長腿」孔劉本人！　比莉尖叫：本人超帥

記者關韶文／台北報導

歌手周湯豪與媽媽比莉一同現身法國巴黎，受邀出席路易威登（Louis Vuitton）2020春夏男裝秀，他在現場巧遇韓國男神孔劉，兩位亞洲時尚雙帥相談甚歡，比莉看到長腿歐爸孔劉更是眼睛一亮，驚呼本人超帥！孔劉配合比莉身高，以半蹲姿勢與比莉搭肩合影，展現紳士風範，也跟周湯豪雙帥入鏡。

▲▼ 周湯豪,比莉,孔劉。（圖／索尼提供）

▲周湯豪、比莉前進時裝週，和孔劉同框。（圖／索尼提供）

請繼續往下閱讀...

小時候曾夢想當賽車手的周湯豪，之前在美國看過F1一級方程式賽車，3年前也曾受邀出席「澳門格蘭披治大賽車」，擔任觀賽嘉賓。對於賽事如數家珍的周湯豪，昨日在LV時尚秀上見到5屆F1世界冠軍賽車手路易斯漢米爾頓（Lewis Hamilton），有如見到偶像般，又驚又喜！

▲▼ 周湯豪,比莉,孔劉。（圖／索尼提供）

▲▼ 周湯豪現身法國巴黎。（圖／索尼提供）

▲▼ 周湯豪,比莉,孔劉。（圖／索尼提供）
 
周湯豪表示，這次受邀出席LV巴黎時尚大秀，與來自世界各地的朋友、以及LV創意總監維吉爾阿伯拉赫（Virgil Abloh）結識交流，並跟許多國際上極具影響力的人物坐在同一排，令他深感榮幸，也非常感謝LV的邀請。

跟周湯豪坐在同一排的藝人朋友，除了孔劉、J.巴爾文、斯瓦李之外，還有美國R&B人氣歌手馬吉爾（Miguel）、美國NBA球星衛斯特布魯克（Russell Westbrook），坐在他對面的則是日本知名藝術家村上隆、有「穿著Prada的惡魔」之稱的時尚教母安娜溫特（Anna Wintour）。周湯豪說：「能坐在這一排真的不容易，覺得滿酷的！這是一次非常難忘的經驗，覺得很榮幸也很感謝。」

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

推薦閱讀

邱鋒澤來台灣發片5年想退出！　靠「狼人殺」翻轉人生　

邱鋒澤來台灣發片5年想退出！　靠「狼人殺」翻轉人生　

金曲30／李千那：永遠沒有歌手抬頭！　「導演也不知道」

金曲30／李千那：永遠沒有歌手抬頭！　「導演也不知道」

獨家／周揚青河濱愛相隨羅志祥❤　「一道菜」吐露心情

獨家／周揚青河濱愛相隨羅志祥❤　「一道菜」吐露心情

《天黑請閉眼》破200萬！　陳零九、邱鋒澤約粉絲玩狼人殺

《天黑請閉眼》破200萬！　陳零九、邱鋒澤約粉絲玩狼人殺

周興哲人氣輸給一隻狗！　「蕭邦太紅」全場尖叫連連

周興哲人氣輸給一隻狗！　「蕭邦太紅」全場尖叫連連

金曲30／艾怡良尖叫：我入圍了！　嚇到「計程車司機」

金曲30／艾怡良尖叫：我入圍了！　嚇到「計程車司機」

美國饒舌天王OG Maco寫詞！　「親飛南韓」挺饒舌才女Yohee

美國饒舌天王OG Maco寫詞！　「親飛南韓」挺饒舌才女Yohee

演員黃甄妮離開三立轉當歌手！　獲「曾之喬、魏蔓」大讚

演員黃甄妮離開三立轉當歌手！　獲「曾之喬、魏蔓」大讚

偶像男團真難當！　穿「厚重長袖宣傳服」頂高溫跑宣傳

偶像男團真難當！　穿「厚重長袖宣傳服」頂高溫跑宣傳

畢書盡：我是一個沒自信的人！　「站上小巨蛋」心態才變了

畢書盡：我是一個沒自信的人！　「站上小巨蛋」心態才變了

小甜甜PO閨蜜合照：珍惜抓我偷吃的人　網嗆「急著撇清謝忻」…她傻眼回擊！

小甜甜PO閨蜜合照：珍惜抓我偷吃的人　網嗆「急著撇清謝忻」…她傻眼回擊！

謝忻爆「後台很硬」準備反擊！　報復被阿翔狠心切割：2年內就能復出

謝忻爆「後台很硬」準備反擊！　報復被阿翔狠心切割：2年內就能復出

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

小甜甜PO閨蜜合照：珍惜抓我偷吃的人　網嗆「急著撇清謝忻」…她傻眼回擊！

謝忻爆「後台很硬」準備反擊！　報復被阿翔狠心切割：2年內就能復出

阿翔老婆PO「心碎原諒文」5小時後　閨蜜謝忻說話了！

安苡愛NuBra遭剪爛！休息室女模全慌：誰這麼壞　監視器還原心機真相

鏡頭前喬ＯＯ！　蕾菈錄影「沒穿內衣」一伸手挖…網友全瘋了

阿翔「一天一砲」內幕曝光！　11年前上演偷情片…浩子目睹通報正宮

子瑜辣舞衣服太貼身！　「中空白腿」狂露上凸下翹曲線…超福利視角噴鼻血

韓惠珍模特兒20年拍全裸照！　韓網震撼2天「性感腰窩僅3%女生有」

主播新聞報一半不對勁！　冒冷汗咬牙播報…苦撐20分鐘不行了

俄羅斯「女神級練習生」在韓SOLO出道！　挺鼻V型臉吸10萬粉朝聖

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

周湯豪, 比莉, 孔劉

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 14歲梧桐妹生日趴Part2！　「4大咖男神」圍繞…狂歡畫面曝光
  2. 湯姆克魯斯爆「答應小賈斯汀約架」　終極格鬥賽總裁：他很有意願！
  3. 于大夢爆設局隔2天　羅志祥、周揚青「神同步」發文！
  4. 5月輕生獲救陷低潮…具荷拉日本簽約重生！　淚求復出「想再努力」
  5. 孫翠鳳女兒結婚了！　新朗「4字承諾」娶走明華園第3代接班人
  6. 麻吉弟弟《新說唱2》被鄧紫棋淘汰！　遭嫌「20年沒進步」揭參賽內幕
  7. 相隔三年再開唱　韋禮安變身DJ！EDM版《女孩》嗨爆
  8. 田馥甄初登夏戀嘉年華　60組歌手接力嗨唱
  9. 野生丁噹現信義區！　遇街頭藝人拉琴…她「即興飆唱」全場嗨了
  10. 陳喬恩收到「超美油畫」沒署名　PO出一問…原來是「陳妍希親手畫的！」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366