周湯豪同框「大長腿」孔劉本人！　比莉尖叫：本人超帥

記者關韶文／台北報導

歌手周湯豪與媽媽比莉一同現身法國巴黎，受邀出席路易威登（Louis Vuitton）2020春夏男裝秀，他在現場巧遇韓國男神孔劉，兩位亞洲時尚雙帥相談甚歡，比莉看到長腿歐爸孔劉更是眼睛一亮，驚呼本人超帥！孔劉配合比莉身高，以半蹲姿勢與比莉搭肩合影，展現紳士風範，也跟周湯豪雙帥入鏡。

▲周湯豪、比莉前進時裝週，和孔劉同框。（圖／索尼提供）

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小時候曾夢想當賽車手的周湯豪，之前在美國看過F1一級方程式賽車，3年前也曾受邀出席「澳門格蘭披治大賽車」，擔任觀賽嘉賓。對於賽事如數家珍的周湯豪，昨日在LV時尚秀上見到5屆F1世界冠軍賽車手路易斯漢米爾頓（Lewis Hamilton），有如見到偶像般，又驚又喜！

▲▼ 周湯豪現身法國巴黎。（圖／索尼提供）





周湯豪表示，這次受邀出席LV巴黎時尚大秀，與來自世界各地的朋友、以及LV創意總監維吉爾阿伯拉赫（Virgil Abloh）結識交流，並跟許多國際上極具影響力的人物坐在同一排，令他深感榮幸，也非常感謝LV的邀請。

跟周湯豪坐在同一排的藝人朋友，除了孔劉、J.巴爾文、斯瓦李之外，還有美國R&B人氣歌手馬吉爾（Miguel）、美國NBA球星衛斯特布魯克（Russell Westbrook），坐在他對面的則是日本知名藝術家村上隆、有「穿著Prada的惡魔」之稱的時尚教母安娜溫特（Anna Wintour）。周湯豪說：「能坐在這一排真的不容易，覺得滿酷的！這是一次非常難忘的經驗，覺得很榮幸也很感謝。」