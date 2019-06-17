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「陳秉立換我為你撐傘」Grace原諒阿翔！　她警告：有人說謊

娛樂中心／綜合報導

「浩角翔起」阿翔婚變風波燒6天，老婆Grace首度發文，806字道盡受傷心情，最後妻子更勇敢向夫喊話「陳秉立換我為你撐傘」，深深觸動社會大眾的心。不過「神明代言人」的沈嶸老師提前警告：「阿翔沒有說實話。」

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▲▼阿翔爆婚變，老婆Grace選擇原諒。（圖／翻攝自臉書） 

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▲阿翔爆婚變，老婆Grace選擇原諒「陳秉立，換我為你撐傘。」（圖／翻攝自臉書）

據《聯合報》報導，沈嶸提前預測Grace會原諒阿翔，隨後阿翔夫妻被目擊合體現身畢業典禮、外出用餐等，挽救婚姻的態度濃厚。對此她靠通靈觀察，認為阿翔有欺騙的不良業力，對妻子Grace只有說出部分實話，其他仍有隱瞞，夫妻仍然存在不誠實的能量，建議夫妻之間一定要誠實面對，因為老婆已經被踩到底線，不允許再有背叛。

▲▼阿翔爆婚變，老婆Grace選擇原諒。（圖／翻攝自臉書）

▲阿翔和老婆Grace面對婚姻考驗，妻子原諒攜手一起面對。（圖／翻攝自臉書）

自從老公阿翔車吻照曝光，Grace的心情受到外界高度關注。她和丈夫相識15年，從未想過有一天要面對如此大的衝擊，一度寫到「這些年到底對我們做了什麼」、「像撕裂傷口般的痛⋯不！是更勝！」更坦言每晚都在惡夢中，字裡行間除了受傷，還有對丈夫的不捨，「這回你卻真的闖大禍了」，幾經思考後仍決定和丈夫一起承擔，最後更寫著：「陳秉立⋯⋯你的世界在下雨嗎？換我⋯為你撐傘⋯。」發文令外界心疼。

▲▼Grace長文原諒阿翔。（圖／翻攝自臉書）

▲▼Grace長文原諒阿翔。（圖／翻攝自臉書）

▲Grace長文道盡連日來的痛苦，又放心不下老公阿翔。（圖／翻攝自臉書）

阿翔自12日被拍到和謝忻當街親吻，出軌風波飽受全國民眾砲轟，在錄影現場面對大批媒體時，仍稱雙方是很好的朋友，只是這次分寸沒有拿捏好，回應遭到網友痛批沒誠意。而經紀公司表示，他和搭檔浩子18日會召開記者，接受媒體提問。

▲▼阿翔12點會現身記者會說明不倫戀（圖／記者呂佳賢攝）

▲阿翔日前回應不倫戀，態度挨轟沒誠意。（圖／記者呂佳賢攝）

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阿翔, 謝忻, 謝忻阿翔, 陳秉立

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