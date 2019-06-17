王建民簽名會「宣布好消息」！粉絲嗨炸…第一名提早8小時排隊

記者林映妤／台北報導

王建民16日晚上特別出席紀錄片《後勁：王建民》全台唯一一場DVD簽名會，現場200名粉絲熱情將現場販售的《後勁：王建民》DVD一掃而空，只為了能和王建民近距離接觸和獲得簽名！

現場除了爆滿的成年棒球迷外，還有爸媽帶著小孩一起來，在簽名時和王建民分享：「我告訴我兒子，爸爸以前都看王建民打球，結果兒子現在也喜歡打棒球，還說『希望可以跟你一樣強！』」

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▲▼為了感謝大家支持《後勁：王建民》，王建民特地出席DVD簽名會。（圖／牽猴子提供）

為了感謝眾多粉絲支持，王建民特地出席DVD簽名會，和購買DVD的粉絲互動，簽名會在晚上7點舉行，拿到第一名的粉絲表示自己11點就來排隊，更放棄了本來要看的球賽，只為能獲得王建民的親筆簽名！

在簽名會正式開始前，王建民也親切的和球迷打招呼：「大家好久不見，感謝大家今天這麼支持到現場排隊。最近我也答應擔任世界12強棒球賽的牛棚教練，希望能為中華隊取得好的成績。」王建民的問候和為中華隊付出，更是讓球迷開心地歡呼鼓掌！

▲▼熱情粉絲向王建民告白。（圖／牽猴子提供）

《後勁：王建民》DVD從5月底上市以來，銷售成績非常亮眼，首周立刻攻上誠品書店、博客來、佳佳唱片行、光南唱片行的銷售排行榜冠軍或前3名。電影原聲帶將於6月底限量200張發行，之後也可在新媒體平台觀賞更高畫質影片，除了已上架Netflix、台灣大哥大，7月之後可陸續在iTunes、google play、中華電信等平台看到。

▲▼王建民宣布效力於中華隊振奮不少粉絲。（圖／牽猴子提供）