Iku老師怒批Tommy玩朋友妻「爛到極點」　糾正網友：不是日本人都這樣

記者劉宛欣／綜合報導

YouTuber夫妻檔「Ryuuu TV」的Ryu與Yuma婚變並雙重出軌，女方的小王甚至也是知名YTR Tommy，引發外界極大關注。同樣身為來日本發展過的YTR「Iku老師」14日也拍片發聲，平時與Ryu夫妻有交情的他，一直將Ryu當成偶像，雙方也曾經合作，針對此次事件，他相當心疼Ryu，至於Tommy他則是直言不諱「爛到極點」。

▲Iku老師拍片談「Ryuuu TV」夫妻雙出軌事件。（圖／翻攝YouTube／Iku老師/Ikulaoshi）

Iku老師影片前半段都在講述自己對於Ryu的擔憂與關心，最後幾分鐘將砲口對準Tommy，坦言與對方沒見過面，但是看過對方的影片，直言「你做的事情是爛到極點，不管怎麼樣的狀況，敢對朋友的妻子出手？完全不考慮你朋友的感受，我從來沒有見過這樣的人」，而這次風波曝光後，網路上也掀起日本出軌現象是常態的討論，他則嚴詞指出「我認識的日本朋友裡面，沒有這樣的人」。

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▲Iku老師嚴詞批評Tommy。（圖／翻攝YouTube／Iku老師/Ikulaoshi）

Iku老師接著批評Tommy：「你的朋友是相信你而讓你進來他們的房間，然後（道歉文）寫的，也是一點感情都沒有的道歉，後悔？以為這樣就好了？真的很奇怪。」他還提到自己以後再也沒辦法看Tommy的影片，但也明白粉絲很寬容，過一陣子就忘了，並預測Tommy到時候就會哭著出來，向粉絲解釋。

▲Iku老師嚴詞批評Tommy。（圖／翻攝Tommy IG）



Iku老師還提到跟Tommy合作的廠商，他嚴肅地喊話「我建議贊助商好好想想，如果是我，他介紹的東西我不會買，我常常被問哪一個人好，我以後絕對不會提他的名字。」事實上Tommy曾接過政府的案子，對此他也指出「我覺得台灣人應該生氣，政府的案子用的是台灣國民的稅金，不覺得生氣嗎？台灣人付的錢運用在這樣的人身上，要支持真的要深思」。