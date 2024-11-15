周湯豪開唱倒數一週！　身兼多職忙翻曝心聲：一言難盡

記者蔡琛儀／台北報導

周湯豪即將於11月23、24日在台北小巨蛋舉行開唱，他不僅練舞、練歌、練體力，更親自製作演唱會全部的影像，並包辦70套的造型，身兼歌手、創意總監、造型總監等多重身份，每天行程就是剪接室、練團室、練舞室、健身房無限循環。





▲周湯豪為下週演唱會排練中。（圖／環球提供）



周湯豪在2年前一手打造的「REALIVE」演唱會，舞台設計榮獲國際知名K DESIGN AWARD金獎與DFA銀獎的雙料肯定，並獲得評審團的高度正面評價。對於此次能否再次創新，周湯豪表示，將以未來工業的風格，每個段落呈現不同層次感和驚喜，「國際認可的舞台設計你們來了就知道！」

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此次的「特仕版」演唱會，超過6成的內容翻新，歌單超過30首，更會有首次登台首唱的新作。每段舞蹈不僅重新編排，更加了許多和歌迷的互動。周湯豪表示：「一言難盡！來了就知道，保證讓你沉浸入坑！」此外，模特兒陣容更加國際化，名模們也將融入演出中。

▲周湯豪預告這次演唱會全面升級。（圖／環球提供）

周湯豪的「REALIVE」巡演，總是能引發歌迷熱情，甚至有歌迷拋出自己的內衣褲。這次的演唱會，派對區和周湯豪的距離更近，周湯豪說：「我的演唱會就是不要坐著，一樓派對區的朋友們離我最近，請大家和我一起整場站著high爆！也鼓勵大家理性飲酒，現場真的會很炸！」也提醒大家要記得穿銀、白風格的衣服前來。