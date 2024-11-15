記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后戴佩妮推出新專輯《雙生火焰》，也將在明年站上台北小巨蛋開唱，其中專輯同名單曲〈雙生火焰〉的MV，首度嘗試戲中戲表演，橫跨台北和布達佩斯「雙城」拍攝，並以〈莫蘭迪藍療癒篇 Morandi Blue〉與〈深斐烈紅暗夜篇 Scarlet Red〉「雙」篇章發布。

▲戴佩妮〈雙生火焰〉MV在台北和布達佩斯拍攝。（圖／妮樂佛提供）

日前已釋出的〈莫蘭迪藍療癒篇 Morandi Blue〉MV，大多於台北北海岸拍攝，戴佩妮在海邊多次全身濕透後被風吹乾，為捕捉畫面更幾度入水憋氣。晚間拍攝時，她不僅被煙霧機的煙霧嗆到眼睛和喉嚨，還因為漲潮不得不搶時間快速撤離，避免劇組被潮水追上，拍攝過程中盡顯雙生火焰的靜謐與堅韌。

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即將公開的〈深斐烈紅暗夜篇 Scarlet Red〉MV主場景設置在布達佩斯一個充滿時間痕跡的古建築遺址中，換上褐色洋裝的戴佩妮穿梭廢墟裡探索，與充滿歷史印記的遺址相互融合，營造出獨特的美感。

▲戴佩妮推出新歌〈雙生火焰〉。（圖／妮樂佛提供）

此次在布達佩斯僅有4天的拍攝時間中，戴佩妮經歷了一段令人啼笑皆非的插曲。某晚她將飯店房門從內部用門鏈卡住，原以為可以從連結的工作人員房間進出，沒想到飯店的安全機制，使得連通房門無法從另一側開啟，讓拍攝一整天的她進不了門，顧不得形象，直接在走廊席地而坐等待救援，後來工作人員看到，請飯店破壞門鏈將門打開，才讓已累到幾乎要在走廊睡著的她得以回到房間休息。