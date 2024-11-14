THE BOYZ善旴慘遭私生粉施暴！　公司聲明曝惡行「躲在宿舍樓梯間」

記者劉宛欣／綜合報導

南韓人氣男團THE BOYZ成員善旴14日由公司證實，與工作人員一起遭到惡劣私生粉的毆打，經紀公司IST娛樂對外表示，目前事件已經交由警方處理，公司方面也會採取強烈措施應對。

▲THE BOYZ成員善旴遭惡劣私生粉毆打。（圖／翻攝自善旴IG）

IST娛樂於14日在THE BOYZ的官方粉絲社群發表聲明，提到近期有持續侵犯藝人隱私並威脅安全的行為，諸如公司、住所、商店，私生粉還會擅自前往非公開行程、造謠，在飛機上或機場出入境口拍攝成員、跟蹤車輛、非法獲取個資並嘗試聯絡等，指出「這些行為已經給藝人、家人、朋友及周邊人員帶來嚴重的精神和物質損害。」

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聲明中還提及，成員善旴於9日結束行程返回宿舍，竟遭埋伏在樓梯間的私生粉試圖接近，他隨即通知公司，公司職員協助將該私生飯扣留，並將其移交警方。然而，在過程中，該名私生粉為了逃走，多次毆打工作人員與善盱，目前已被以現行犯身份遭警方逮捕，進行調查。善旴和工作人員隨後前往醫院接受檢查和治療。

▲公司透露該私生粉已遭逮捕。（圖／翻攝自善旴IG）

IST娛樂還指出，藝人車輛被安裝追蹤器，還有車的輪胎遭故意破壞，幸而公司及時發現避免進一步損失，目前已取得監視器畫面並報警處理。公司嚴正聲明：「這些行為給藝人和工作人員帶來了明顯的精神及物質傷害，屬於非法行為。我們將對所有侵犯隱私及不法行為採取零容忍態度，並嚴正採取法律行動。」