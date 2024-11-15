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曾國城突爆料　春風花錢叫傳播妹陪上課

記者葉文正／台北報導

民視八大《我的成長》，將在周六首播，今天主持人曾國城與大霈舉行記者會，席間曾國城坦言看到春風的故事很感動，現場春風差點哭出來，他還透露，春風學生時期曾與同學花錢請傳播妹到學校陪上課，讓他十分震驚。

▲曾國城與大霈主持《我的成長》。（圖／民視提供）

▲曾國城(中)與大霈主持《我的成長》，右為製作人李慧蘭。（圖／民視提供）

曾國城與大霈提到，玖壹壹三位成員，以人以前是生活在社會底層，很意外三個人竟然一加一大於二，成為特殊的台灣音樂，造就他們自己的王朝，某種程度來說，他們反而蠻淡然處之，但春風的故事，以及他談吐跟回應也令他們吃驚，曾國城說：「但我沒有下挖，再往下挖他就哭了，一樣也是媽媽的關係。但因為時間有限，只能找到轉折點，其實玖壹壹每個人都可以做一集，包括春風跟同學一起合資，叫傳播妹來陪上課陪烤肉，都很令人不可思議。」

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▲曾國城與大霈主持《我的成長》。（圖／民視提供）

▲曾國城與大霈對於來賓故事都很有感。（圖／民視提供）

而曾國城也坦言，訪問劉謙當天，錄影前才知道劉謙剛動過刀，「他一直壓著這個消息，也因為病情，少賺一大筆，但他恢復得不錯，狀況不錯，檢查回診也沒有問題，處理好才敢跟大家講。」

曾國城大霈也提到，第一段影片回來五秒，故事主角林美秀就哭到淚如雨下，曾國城甚至表示：「一分鐘後換我哭了，真的很感動，因為媽媽是她心中最柔軟的那一塊。」

▲曾國城與大霈主持《我的成長》。（圖／民視提供）

▲大霈(左起)、民視總經理廖季方、八大總經理王克捷與曾國城。（圖／民視提供）

曾國城說，節目中每個故事都是玩真的，因為都不是等閒視之的內容，現場非常有質感，變成劇場的概念，讓人生從這邊開始展開，謝謝慧蘭姐願意投資惡這樣的節目。

曾國城也被問到，投資曾拌麵已經九年，今年營業額上億元，將發一個月以上的年終，總數約三百萬元，但今年業績大概是打平，畢竟現在大家選擇很多，因市場被分散。

曾國城運這次以《小雁與吳愛麗》入圍金馬最佳男配角，他也表示運氣真的不錯，參加了很特別的劇組，雖然露屁股跟梁家輝的屁股差很多，但人在高雄美濃，還深更半夜說不拍也不可能，就沒得說了，當時就咬牙拍了，想辦法做保護措施，不然便宜了夏于喬。」

而曾國城愛兒前往加拿大念書，他也表示：「我妹妹住加拿大，可以就近照顧，至於租房還是買房會請朋友幫忙，他只要沒課就去找房子，據說聖誕節要回來，當地朋友要請他吃飯，據說我兒子已經約不到了。」他也爆料兒子已有心儀對象，各色人種不拘。曾國城也說，兒子是拿加拿大護照，所以念書只要1/4價錢，未來女兒也可能過去，但老婆對美國的學術地位比較欣賞，搞不好去美國也說不定。

大霈被問感情狀況，大霈則笑說：「通常是我追別人，但還沒有看到心儀的對象，有喜歡會主動追求，條件是四肢發達的，或是跟城哥一樣，有拌麵的事業更好，身高不能太矮，高我一點點就可以，這樣約出去吃飯，才可以好好聊天，出去爬山也可以，可以測驗體力，體力好才能託付終身。我也遇過渣男，當時男友跟身邊同事，學妹都有連結，蠻挫折，心也蠻痛的，是很好的成長。」

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