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楊謹華認：我跟周凡有一樣的際遇　《影后》性感舞「反覆跪30次」雙膝瘀青

記者蕭采薇／台北報導

影集《影后》以演藝圈的生存實錄為主軸，上線後連續霸榜5天，掀起陣現象級熱潮。劇中楊謹華、陳庭妮、謝瓊煖、曾莞婷、林廷憶五位主演們為戲大跳性感舞蹈。正式拍攝時，楊謹華反覆跪了三十幾次，雙腳的膝蓋都是瘀青，坦承「有種想哭的感覺」。

▲《影后》林廷憶、曾莞婷、楊謹華、陳庭妮、謝瓊煖（由左至右）為戲大跳性感舞蹈。（圖／Netflix提供）

▲《影后》楊謹華苦練性感舞蹈，雙膝瘀青。（圖／Netflix提供）

15日釋出眾影后們在拍攝跳舞重頭戲與私下練舞的精彩花絮，展現出影后們不同以往的真性情。眾人紛紛對要跳舞這件事，抱持著既擔心又緊張的心情，不僅作為中間位的楊謹華面露懷疑，一旁觀看練舞過程的楊貴媚更是忍不住驚嘆連連。

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曾莞婷分享早在一開始面試時，便得知有跳舞這個環節，直呼：「天啊！我是個舞痴欸！」謝瓊煖更坦言：「每次一想到排舞我就頭皮發麻。」就連其中最年輕的「史艾瑪」林廷憶也笑說：「我也很擔心。」

▲《影后》林廷憶、曾莞婷、楊謹華、陳庭妮、謝瓊煖（由左至右）為戲大跳性感舞蹈。（圖／Netflix提供）

▲《影后》曾莞婷自認舞痴，信心喊話「不會讓大家失望」。（圖／Netflix提供）

陳庭妮也分享某天練舞時已經持續跳了四個小時，每個人都累到不行了，沒想到聽到舞蹈老師說要再一個，即便大家都已經累攤在地上、椅子上，還是超不服輸直呼「好啊，再一個啊！」，立馬提起疲憊身軀，拿出態度再來一次，實在非常敬業，一次又一次的排練，只為呈現最整齊完美的舞蹈場面，大家也在終於練完時集體拍手笑稱終於解脫。

▲《影后》林廷憶、曾莞婷、楊謹華、陳庭妮、謝瓊煖（由左至右）為戲大跳性感舞蹈。（圖／Netflix提供）

▲謝瓊煖曝《影后》3分鐘舞蹈戲拍了一個多禮拜。（圖／Netflix提供）

平時就熱愛跳舞的楊謹華，這次能在戲中有跳舞的戲也坦言：「自己喜歡跳跟真的入戲去角色拍跳舞是兩件事。」而其中年紀最輕的林廷憶與姐姐們一同練舞，也藏不住開心的心情，表示「很少能在演戲的同時又學到別的技能，嘗試別的新東西。」並興奮的秀出苦練之後雙膝瘀青的功勳，直呼「跳到停不下來，很爽！」

▲《影后》林廷憶、曾莞婷、楊謹華、陳庭妮、謝瓊煖（由左至右）為戲大跳性感舞蹈。（圖／Netflix提供）

▲陳庭妮《影后》大秀性感舞蹈，一度因緊張表現失常。（圖／Netflix提供）

曾莞婷也坦言自己其實是個舞痴，一開始知道有跳舞的環節就很緊張，不確定自己是不是能做得到，但也對自己信心喊話「我只要得到這個機會，就不會讓大家失望。」來到正式拍攝的日子，楊謹華也忍不住直呼「很開心！很爽！」雖然在過程中緊張得心臟一直怦怦跳，但最後完成這場重要的戲？

▲《影后》林廷憶、曾莞婷、楊謹華、陳庭妮、謝瓊煖（由左至右）為戲大跳性感舞蹈。（圖／Netflix提供）

▲《影后》戲中，楊謹華受傷失誤自責對鏡自暴自棄。（圖／Netflix提供）

楊謹華感性表示：「有一種大家一起完成一件大事的感動。」更敬業地反覆跪了三十幾次，雙腳的膝蓋都是瘀青，有種想哭的感覺，陳庭妮同樣表示自己真的很緊張，總覺得怎麼跳都跟練習的時候不太一樣，當時謝瓊煖在她旁邊，很溫暖的說：「妮妮深呼吸～」讓陳庭妮覺得：「對！這就是姐妹淘的感覺！」

▲《影后》林廷憶、曾莞婷、楊謹華、陳庭妮、謝瓊煖（由左至右）為戲大跳性感舞蹈。（圖／Netflix提供）

▲林廷憶開心因《影后》習得新技能。（圖／Netflix提供）

陳庭妮說：「很開心因為大家聚在一起練舞，發展成像是一個真正的團體，然後就真的變成感情很好的姐妹，不僅是練習的時候，在拍攝時也能感受到彼此間緊密的情感。」謝瓊煖同樣也在密集又高強度的練習下，累積了一些傷痕，她透露：「可能大家看到的三、四分鐘，其實我們可是拍了一個多禮拜了！」足見大家對這場戲的重視，也感受到所有演員們的賣力演出。

▲《影后》林廷憶、曾莞婷、楊謹華、陳庭妮、謝瓊煖（由左至右）為戲大跳性感舞蹈。（圖／Netflix提供）

▲《影后》（左起）林廷憶、曾莞婷、楊謹華、陳庭妮、謝瓊煖練舞超敬業。（圖／Netflix提供）

而除了這場盛大的排舞戲，一場楊謹華因膝蓋受傷導致跳舞表現不佳頻頻失誤，自責對鏡子自暴自棄的戲，也引發觀眾的熱烈討論，對此楊謹華也分享：「那天在拍這場戲時，導演問了我能不能講這段話，我是非常願意的，因為我跟周小凡有著相同的際遇，如果我不勇敢為她發聲的話，還有誰可以懂周小凡入圍多次卻沒有得獎那種內心真實的感受，非常感謝導演給了我這個機會。」

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影后, 曾莞婷, 楊謹華, 謝盈萱, 陳庭妮, 謝瓊煖, 楊貴媚, 鍾欣凌

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