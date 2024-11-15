曾和王嘉爾組團　J.Sheon超猛近況曝光

記者蔡琛儀／台北報導

J.Sheon將推出睽違5年的新專輯《OUTCOMES結果論》，先行曲〈生不帶來死不帶走〉靈感來自J.Sheon與製作人剃刀蔣在創作時，隨意的一句「生不帶來死不帶走」讓J.Sheon很有感，因此順著這句話寫完了整首歌，想告訴所有聽者：「生而在世，把錢大把大把地賺，再用力地花掉，在離開世界以前盡情享受自己賺來的一切，因為這些都是『生不帶來死不帶走』，進棺材就用不到了。」

▲J.Sheon推出新歌〈生不帶來死不帶走〉。（圖／索尼提供）

J.Sheon分享某次「活在當下」的經驗：「我為了避免隔天拍攝出現水腫的狀況，於是前一天晚上跟朋友吃晚餐時候，我一片披薩都沒吃，但隔天起來我還是水腫了，讓我蠻感慨的，所謂計畫趕不上變化、天有不測風雲，我深深體悟到反正都要水腫了，不如把握當下，把披薩好好的吃進去。」

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J.Sheon在5年間與國際合作接軌，不僅與韓流天王王嘉爾、Karencici、ICE合組團體「Panthepack」，推出專輯《The Pack》；與南韓嘻哈詩人Tablo推出合作單曲〈1000YEARS千年〉，皆創下亮眼佳績和好口碑。

▲J.Sheon想傳達「活在當下」的概念。（圖／索尼提供）

這次新專輯，J.Sheon從音樂到視覺都全程親自參與、投入其中，〈生不帶來死不帶走〉的MV也大規模出動特技團隊加入拍攝，為了給大家更具震撼的效果，還在更精緻化處理中，向來對MV力求完美的J.Sheon也請大家再耐心等待一下。