還記得蜜雪薇琪？她「46歲素顏」罕曝光 蕭亞軒快遞蛋糕驚喜慶生

記者潘慧中／綜合報導

雙人女子歌唱組合「蜜雪薇琪」2004年出道，憑藉甜美外型和天籟嗓音，獲得大批網友喜愛。近日格外引起討論的是，其中的成員蜜雪（徐佳琪）15日迎來46歲生日，由於摯友蕭亞軒幫她驚喜慶生的影片上傳至社群平台，她的凍齡美貌也隨之曝光。

▲蕭亞軒幫蜜雪驚喜慶生。（圖／翻攝自Instagram／michellehsu1115）



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畫面中，可以看到蕭亞軒戴上棒球帽，身穿黑黃撞色的寬鬆外套，搭配貼腿運動褲，化身為快遞員，雙手捧著蛋糕到蜜雪的住家，「Michelle的生日surprise，她明天滿21歲。」

▲▼蕭亞軒快遞蛋糕。（圖／翻攝自Instagram／michellehsu1115）



素顏的蜜雪一開始看到掌鏡人在拍攝時，表情還有點茫然，但一看到蕭亞軒捧著蛋糕從電梯走出來時，她瞬間激動大叫狂跳腳，「好感動喔～我要哭了啦！」

▲蜜雪一看到蕭亞軒興奮大叫。（圖／翻攝自Instagram／michellehsu1115）



蕭亞軒事後在Instagram限時動態透露，她和蜜雪的姐妹情誼已經長達近30年，「文字難以形容妳對我多重要！！愛妳。」面對這個驚喜，蜜雪後來也感動地說：「到了這個年紀還有這樣的回憶，這幾天見到了好多好朋友，謝謝你們想到我。」

▲蜜雪超感動！（圖／翻攝自Instagram／michellehsu1115）



事實上，蜜雪當年和姊姊在加拿大就學時，在比賽認識了蕭亞軒，三人興趣相投，還組了三人團體「Phenomena，本來打算一起發片，但因故沒有順利出片。雖然公司最後讓蕭亞軒獨自發片，但絲毫不影響她們的感情。