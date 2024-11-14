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篠崎泫認愛6個月罕談Toyz！　甜蜜放閃：他是持久型

記者王靖淳／綜合報導

台日混血女星篠崎泫與網紅Toyz在今年5月中認愛，不過Toyz因販售大麻菸彈，而被判刑4年2個月，已在5月16日入監服刑。為此，篠崎泫最近上節目談及與男友的感情狀況，除了大方公開兩人之間的故事之外，同時也甜蜜稱讚Toyz私下是個細膩的人，「他是持久型的。」

▲▼Toyz

▲Toyz、篠崎泫今年5月認愛。（圖／翻攝自Facebook／Toyz、篠崎泫Hsyan）

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篠崎泫透露，她在戀情曝光前並未與公司溝通，因為Toyz在直播中認愛的時間點，距離他入獄只有10個小時，加上先前兩人已被拍到一起看房、傳聞不斷，所以Toyz才會直接在直播中認愛，希望外界不再關注。篠崎泫表示，事情發展未如預期，反而對她的工作帶來極大影響，她坦言因戀情曝光，自己多次遭遇合作「中途被腰斬」，甚至臨時取消，讓她那段日子飽受打擊。

▲▼篠崎泫

▲篠崎泫上節目談Toyz。（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）

談到與Toyz交往，篠崎泫坦言並非一帆風順，表示兩人雖認識6年，但Toyz近年陷入糾紛，這成為他們猶豫是否正式交往的主因。她提到，Toyz很符合她的戀人條件，但對方過去犯下的錯誤，讓她有所顧慮，因為她認為在演藝圈，「連坐法」很常見，這也使兩人曾一度中斷聯繫。最終，是Toyz的細膩和改變讓她決定與他交往，篠崎泫說：「他是那種擁有100，願意給女友90的人」，無微不至的付出深深感動了她。

▲▼篠崎泫

▲篠崎泫坦言Toyz犯過的錯是她交往的阻礙。（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）

然而，隨著Toyz入監服刑，篠崎泫透露現在會固定前往台中探監，她表示探視一次需花費整天的時間，從台北出發到台中再排隊等待，只為了短短的10分鐘見面時間，同時也坦言，這段感情的轉折對她來說是種劇烈的抽離感，尤其兩人正值熱戀期，突如其來的變故讓她難以適應，這段等待與付出，對她而言是一項艱鉅的挑戰。

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關鍵字

篠崎泫, 網紅, Toyz, 認愛, 放閃, 交往

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