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兄弟跟老婆激情滾沙發！　胡宇威看完陳庭妮《影后》認：怪怪的

記者黃庠棻／台北報導

影集《影后》以演藝圈的生存實錄為主軸，集結楊謹華、謝盈萱、謝瓊煖、楊貴媚、鍾欣凌、曾莞婷等聯手飆戲，7日上線之後在網路上引發熱烈討論。其中，陳庭妮飾演勇敢追愛的女明星黎芯妮，與劇中男友宏正有不少親密戲碼。對此，陳庭妮老公胡宇威今日出席活動被問到此事，也做出回應。

▲《影后》。（圖／Netflix提供）

▲《影后》播出後引發熱烈討論。（圖／Netflix提供）

胡宇威今（14）日出席按摩椅品牌一日店長活動，被問到老婆陳庭妮近期演出影集《影后》受到討論，大方稱讚對方「好性感、好棒，好替她驕傲」，並露出滿臉幸福笑容，只是強調「手銬戲碼」夫妻倆並沒有在家演練過，但笑說「如果她找我練習，也沒問題」。

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▲▼ 胡宇威 OSIM新品發表。（圖／記者黃克翔攝）

▲胡宇威出席活動提到老婆陳庭妮。（圖／記者黃克翔攝）

不僅如此，陳庭妮在《影后》裡的男朋友宏正，正巧是胡宇威「武虎將」的好朋友，看到老婆跟兄弟在劇中的親密戲，他表示自己早就知道兩人有這場戲，但認為「當演員就不要顧慮那麼多」，不過實際看到成品之後，他面露難色開玩笑說道「嗯？好怪喔，心裡就就覺得『這是我兄弟耶』」逗趣的反應惹得現場哈哈大笑。

▲《影后》。（圖／Netflix提供）

▲陳庭妮在《影后》跟宏正有親密戲。（圖／Netflix提供）

而被問到宏正是否有事先報備，胡宇威笑說兩人之前有見面，雙方都心照不宣，跟對方說「沒事，我知道」，強調目前兄弟的感情還是很好。此外，陳庭妮在《影后》中有火辣熱舞的戲碼，胡宇威笑說有要求老婆在家練習給他看，但對方害羞表示「不要」，本來他以為會是像寶來塢風格的舞蹈，沒想到竟是走性感路線，看到結果的他笑說「不得了了，是10分中的10分」。

▲▼ 胡宇威 OSIM新品發表。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 胡宇威 OSIM新品發表。（圖／記者黃克翔攝）

▲胡宇威出席活動提到老婆陳庭妮。（圖／記者黃克翔攝）

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胡宇威, 陳庭妮, 影后, 宏正

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