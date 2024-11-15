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44歲本土劇女星生了！《炮仔聲》林可唯淚崩產女：終於來到我的身邊

記者潘慧中／綜合報導

本土劇女星林可唯2023年與入圍過金曲獎的歌手李崗霖結婚，8月宣布懷孕喜訊後，獲得大批粉絲祝福。更令人高興的是，44歲的她14日晚間證實已平安生下女兒，「終於，38週 3205g的妳～終於來到我的身邊惹～～。」

▲▼林可唯。（圖／翻攝自Facebook／林可唯）

▲▼林可唯、李崗霖迎來寶貝女兒。（圖／翻攝自Facebook／林可唯）

▲▼林可唯。（圖／翻攝自Facebook／林可唯）

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林可唯在貼文裡附上很多個大哭的表情符號，顯見誕下女兒的真實心情，「哭聲出現的這一刻～止不住的淚水跟激動不已的情緒～是愛～滿滿滿滿的愛」，她坦承夢想過這個場景無數次，「原來真的就是這樣的愛與幸福百感交加。」

▲▼林可唯。（圖／翻攝自Facebook／林可唯）

▲▼林可唯開心迎接女兒的到來。（圖／翻攝自Facebook／林可唯）

▲▼林可唯。（圖／翻攝自Facebook／林可唯）

從植入胚待等待結果的害怕，到初期出血不穩定的不安，林可唯每次產檢都心驚膽顫，一路以來可說是突破重重關卡，「終於！妳平安健康的來到這世界～謝謝天使的妳讓孕期的媽媽沒有太多不適，依舊窈窕亮麗。」

▲▼林可唯。（圖／翻攝自Facebook／林可唯）

▲林可唯將女兒擁入懷中。（圖／翻攝自Facebook／林可唯）

林可唯坦言進行剖腹手術前其實很害怕，術後的尿管更讓她動彈不得，但為了女兒，她經歷了最勇敢的一天，「看著妳白嫩飽滿的臉龐～一切都值得了，願妳健康快樂平安長大。」

林可唯臉書全文：

終於 38週 3205g的妳～終於來到我的身邊惹～～
哭聲出現的這一刻～止不住的淚水跟激動不已的情緒～是愛～滿滿滿滿的愛
曾經～～我夢想著這個場景無數次～～～原來真的就是這樣的愛與幸福百感交加
從植入等待的害怕、初期出血不穩定的不安、每次產檢都心驚膽顫、突破重重關卡
終於 妳平安健康的來到這世界～謝謝天使的妳讓孕期的媽媽沒有太多不適，依舊窈窕亮麗
天使的妳哭聲很秀氣～哭了幾聲就乖乖的睡去了～很淡定
手術前其實非常害怕，手術後的尿管讓我動彈不得～為了妳～經歷剖腹的過程是我最勇敢的一天
但看著妳白嫩飽滿的臉龐～一切都值得了
願妳健康快樂平安長大
媽媽愛妳
我們都愛你

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