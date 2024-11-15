富邦啦啦隊應援流浪動物之家　無酬贊助拍攝2025年曆做公益

記者葉文正／台北報導

財團法人流浪動物之家基金會至今成立37年，致力於救援流浪動物，並為許多老弱傷殘的浪浪們提供長期照護，特別是今年在403花蓮地震與多次颱風過後，需要更多資源來改善環境，於是今年「流浪動物之家」聯手「新北消防局搜救犬」以及富邦啦啦隊「Fubon Angels」一起拍攝2025《浪浪の汪汪隊》公益月曆。

▲東東與浪浪合影。（圖／流浪動物之家提供）

熱情參與的富邦女孩們安娜、秀秀子、東東、蓁蓁、Jessy、卡洛琳聯手熱情應援流浪動物之家，更無償贊助所有拍攝，面對這群充滿活力的女孩們，訓練有素的搜救犬們也在愉快的氛圍中不自覺地放開了心防，逐漸變得活潑起來，展現了出乎意料的默契，拍攝比原訂的時間提早3個小時完美收工，也希望藉由這次合作感謝搜救犬在每一個救援任務中的無私奉獻。

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▲蓁蓁與浪浪合影。（圖／流浪動物之家提供）

Fubon Angels在拍攝時，了解到搜救犬是新北市消防局的重要一員，經常參與重大災害的救援工作，而貓咪們都是被領養的流浪動物，雖然他們現在有了新的家，過著安穩的生活，但在聽到過往的故事時，女孩們還是忍不住紅了眼眶。她們希望藉由這次拍攝，呼籲更多人關注搜救犬的貢獻與浪浪的困境！即日起在「流浪動物之家」捐款滿999元，即可獲得限量3000份的「浪浪の汪汪隊」2025年公益月曆乙份，收藏６位Fubon Angels與搜救犬與浪浪的可愛互動，月曆中還特別精心設計了搜救犬與流浪動物的小問答，使用月曆的同時還能學習到新知識！

▲秀秀子與浪浪。（圖／流浪動物之家提供）

首次與毛孩們一起進行拍攝，富邦與女孩們一個比一個期待，當天六個人裡頭，只有秀秀子跟卡洛琳是貓派，其餘四個女孩們都是狗派成員，大家對於毛孩們都有深厚的情感。安娜表示：「我曾經養過紅貴賓，爸媽要求我必須要達到成績全班前三名才能養，所以我的狗狗是我經歷一番努力才到來的夥伴。這次的拍攝我排除萬難也要參加，希望能盡點微薄之力，讓更多狗狗貓貓能獲得更好的照顧是件幸福的事情」。

秀秀子接著說：「這次拍攝和我一起入鏡的貓咪非常親人還有點傻呼呼的，就算現場很多陌生人還有大型消防犬，也完全沒有被嚇到。我非常感謝流浪動物之家給我這個機會，即使自己無法親力親為的幫助牠們，但能夠透過公益月曆的方式支持這份愛的行動，讓我覺得很榮幸。」