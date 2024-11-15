蹦闆弟超扯「忘了幾10萬放GTR尾翼」全飛光！監視器畫面曝：送回送紅包

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber蹦闆從事精品代購業，跨領域轉戰當創作者，白手起家財力驚人。近日格外引起討論的是，他弟弟直接把幾十萬現金放在GTR尾翼上，一開上路「全部噴光了」，只好公開監視器畫面協尋。

▲蹦闆說弟弟很扯。（圖／翻攝自Facebook／呂育銓）



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蹦闆14日在臉書無奈地說，他已經覺得自己的人生很扯了，沒想到「我弟弟更扯」，原因是對方忘了數十萬的現金還放在GTR尾翼就上路，「直接彈射，全部噴光了在影片這段路上。」

▲蹦闆弟弟忘了幾10萬現金還放在GTR尾翼。（圖／翻攝自Facebook／呂育銓）



蹦闆表示目前只找回4萬多塊，因此公開協尋11月13日晚上8點28分後，位於桃園中壢普忠路地下道的行車紀錄器畫面，若是拍到有人撿錢的畫面，他會奉上紅包之外，「被我找到的我會告到死，送回來無罪加送紅包。歡迎轉發，感謝各位，救救我弟弟。」

▲蹦闆幫弟弟協尋行車紀錄器畫面。（圖／翻攝自Facebook／呂育銓）



無奈的是，仍有不少酸民批評蹦闆弟把巨款忘在尾翼的舉動。對此，蹦闆也直接反擊：「人家車行剛收的車款放在車尾，幾十萬要拍沙小？GTR我車裡面最爛的，要拍啥？」

▲蹦闆回嗆酸民。（圖／翻攝自Instagram／1988.bomb）