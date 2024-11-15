小S大女兒留學「中空解放細肩帶」辣露肚臍環！翹臀被看光 驚豔2.2萬人

記者潘慧中／綜合報導

小S（徐熙娣）18歲大女兒Elly剛前往美國就讀南加州大學（USC）約2個多月，不時會和粉絲分享在當地的生活點滴。近日格外引起討論的是，她在社群網站PO出一系列在沙灘拍攝的美照，好身材驚艷2.2萬人狂按讚。

▲Elly分享海灘照。（圖／翻攝自Instagram／polarbearelly）



照片中，可以看到Elly放下一頭及胸長髮，把墨鏡拉到頭上，露出化著淡妝的瓜子臉。她身穿純白細肩帶背心，完美襯托出漂亮的肩頸線條，短版中空剪裁讓她辣露纖細腰線和性感肚臍環。

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▲▼Elly辣秀肚臍環。（圖／翻攝自Instagram／polarbearelly）



Elly下半身搭配同色系的同款超短褲，在海邊踏浪的時候，一雙鉛筆腿讓人難以挪開目光，即使只搭配平底鞋仍不影響整體比例；一轉身，渾圓翹臀型更是被看光光，可說是遺傳了媽媽的好身材基因。

▲▼Elly擁有一雙美腿和翹臀。（圖／翻攝自Instagram／polarbearelly）



事實上，關於面對Elly出國留學的心情，小S日前出席活動時坦言，「我希望她快點去，她可能從小被我們照顧得太好，動不動就喊肚子餓，很多時候都還處在『爸媽都在身邊的安心感』，所以想要她趕快出國，趕快學會獨立」，但不擔心她在國外學壞，她認為女兒能開心最重要。

▲▼Elly正在美國留學。（圖／翻攝自Instagram／polarbearelly、elephantdee）

