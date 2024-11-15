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韓啦啦隊在台多紅？　韓記者親體驗大陣仗嚇到「地位有如偶像」

記者張筱涵／綜合報導

2024年世界棒壘球聯盟（WBSC）12強比賽的B組小組賽於11月13日正式開賽，韓媒也因此親自見證了啦啦隊在台灣的人氣，直呼現在在台發展的李多慧、安芝儇和南珉貞擁有偶像般的地位。

▲▼世界12強棒球賽，中華隊擊敗多明尼加。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽如火如荼舉行中。（圖／記者李毓康攝）

韓媒《XSPORTNEWS》報導，台灣以熱愛棒球聞名，在10日於對上南韓的比賽，全場擠滿了球迷們，以熱情的歌唱與舞動為球員們應援。值得一提的還有，台灣球迷對棒球場上的南韓啦啦隊的關注，在台發展的南韓啦啦隊成員如李多慧、安芝儇、南珉貞、趙娟週、李晧禎等人，在台灣擁有如偶像般的地位。

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官方周邊商品中還有啦啦隊員的照片和簽名限量球，短短3天第一批就售罄。韓媒也注意到了，台灣球迷為了見到啦啦隊成員、獲取簽名早早便排隊等候，甚至在粉絲見面會前幾小時就聚集於店鋪前。

近期隨著K-POP在台灣流行，南韓啦啦隊也成為關注焦點。相關人士表示：「台灣球迷本來就對啦啦隊有興趣，韓國元素的加入讓這股熱度不斷上升。」在台灣，韓國啦啦隊的廣告已經在便利店和本地商店中隨處可見

▲▼安芝儇　李多慧。（圖／翻攝自Instagram／wlgus2qh、le_dahye）

▲安芝儇（左）和李多慧在台擁有高人氣。（圖／翻攝自Instagram／wlgus2qh、le_dahye）

安芝儇在受訪時，介紹了台灣的南韓啦啦隊熱潮：「我在台灣從事啦啦隊活動已經一年，與韓國不同的是，這裡能參與更多的演藝活動，更容易讓大眾認識我們。」她補充道：「在韓國，啦啦隊員不會拍便利商店廣告，而我在這裡拍攝了便利商店和酒類廣告，甚至連計程車司機也認出我來，從不同年齡層的反應中，能真切感受到人氣。」

除了韓國啦啦隊，還有台灣代表隊的專屬應援團，以及為其他國家加油的應援團，整個比賽將呈現三個應援團體的熱情應援，與賽事同樣熱烈。安芝儇表示：「在台灣活動的期間，幾乎沒有機會看韓國的比賽，這次能夠為韓國代表隊加油，我非常開心，期待能夠早日見到韓國的粉絲。」

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世界棒壘球聯盟, 世界12強, 啦啦隊

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