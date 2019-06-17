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熊仔合體吳卓源合體《買榜》　放話想寫「2.0版本！」

記者關韶文／台北報導

「饒舌鬼才」熊仔終結所有粉絲等待，6/14、6/15先後在台北、高雄開唱，雖然表演前夕染上流感，但他一站上舞台即刻火力全開，炸翻北、高近兩千人！他說：「我一定要用盡力氣、表演到最後一刻，才對得起大家！」

演唱會開演前，熊仔直言會擔心自己的身體狀況受流感影響，但他依然發揮強大意志力及戰鬥力，即使面對北、高連唱兩場的「持久戰」也不畏懼！求好心切的熊仔，在台北演唱會前一天特別去給醫生打了一針「特效藥」，而在登台前，熊仔的媽媽也特地到後台探視他，還準備了珍貴的靈芝丸為熊仔快速補充精力，以實際行動表達關愛，令熊仔直呼感動。

《熊心豹子膽》台北演唱會上，熊仔再次攜手Julia演唱超人氣神曲《買榜》，合作多次的兩人早已培養出絕佳默契；Julia表示很期待與熊仔再次合作寫歌，她說：「想寫一首《買榜2.0》！也想試試看沒做過的東西。」

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▲▼ 熊仔,吳卓源。（圖／索尼提供）

▲▼ 熊仔、吳卓源合體重現《買榜》。（圖／索尼提供）

▲▼ 熊仔,吳卓源。（圖／索尼提供）

高雄場則請到熊仔的好友Leo王擔任表演嘉賓，同樣熱愛饒舌音樂的兩人，4年前因為一同入圍金音獎而相識，熊仔說：「跟他一起rap很舒服、很享受！就算不做音樂，我們還是可以當很好的朋友。」

熊仔表示，《熊心豹子膽》雙人演唱會全程以搭配樂團的形式演出，就是希望讓歌迷朋友們在聽覺上有更多的享受！他與創意團隊費盡心思，一同為演唱會打造出多段視覺動畫，並加入與現場歌迷互動的元素，真實重現「VR特化引擎」沉浸式體驗！

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熊仔, 吳卓源, 買榜

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