Darren拒當神仙全因「不想打卡上班」！一到片場暴雨秒停　劇組嚇傻：顯靈了

記者蕭采薇／台北報導

Darren（邱凱偉）真的有法力？宗教奇幻大片《農曆三月二十三》，找來Darren、梁佑南、陳明真等實力派演員助陣。Darren在片中飾演一位「不正經」的雷法宗師，沒想到拍攝時竟發生難以解釋的巧合，他一到場原本狂炸的暴雨瞬間停歇，讓劇組驚呼：「根本是雷神顯靈！」

▲電影《農曆三月二十三》 Darren 演活接地氣神仙。（圖／北投映像電影）

不想朝九晚五！這個神仙超叛逆

Darren在片中飾演宋末元初的雷法宗師「莫月鼎」，但他打破觀眾對神明「仙風道骨」的刻板印象。片中的他是一位「未列神班的老神仙」，個性灑脫不羈、貪玩又愛自由。

▲Darren推薦《農曆三月二十三》試圖透過神仙的視角，來看人世間的執念與救贖。（圖／北投映像電影）

最有趣的是，他之所以拒絕被編列進仙班、也不願收受香火，理由竟然是「不想過著朝九晚五、打卡上班」的乏味仙界生活。這種「拒當公務員」的幽默設定，讓Darren演起來大呼過癮，也重新定義了神明的形象。

一到場雨就停 劇組驚：雷法宗師發威

談起拍攝過程，最讓劇組嘖嘖稱奇的莫過於一場「天氣神蹟」。Darren回憶，當時有一場重頭戲，現場原本風雨交加導致進度嚴重停擺。沒想到神奇的是，當Darren一抵達現場，風雨竟然立刻停歇，讓他順利完成拍攝；而當他收工離開後，大雨又立刻傾盆而下。

▲談及拍攝心路歷程，Darren 坦言初讀劇本時感到相當抽象。（圖／北投映像電影）

這彷彿被「操控」的天氣，讓現場工作人員全看傻眼，紛紛開玩笑說：「不愧是雷法宗師莫月鼎，親自下凡巡視果然不一樣，連天氣都要給面子！」

劇本太抽象看不懂？Darren自嘲：只有導演懂

雖然角色設定有趣，但Darren坦言初讀劇本時感到相當「抽象」，甚至自嘲：「一開始真的只有導演懂，這部戲真的不簡單！」他必須依靠導演王重正在片場層層拆解心理節奏，才慢慢建構出角色的立體感。

▲Darren（右）在片中飾演的莫月鼎，設定上是一位活躍於宋末元初、地位崇高的雷法宗師。（圖／北投映像電影）

《農曆三月二十三》以獨特的宗教奇幻視角，將寶島台灣視為眾神暫歇的「蓬萊仙島」，並點名北投、南投、北港等地皆為神明落腳處。電影透過神仙視角看盡人世間的執念與救贖，將於5月8日帶領觀眾進入一場人神交織的奇幻旅程。