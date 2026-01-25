《鬼靈居》開鏡祭壇「離奇發爐」竄火舌　女星驚：有紅指甲摸我臉

記者蕭采薇／綜合報導

2025年泰國票房大黑馬！僅次於《鬼聲泣3》的年度第二賣座泰國鬼片《鬼靈居》（Our House），上映兩個月狂吸1.23億泰銖（約1.17億台幣），被網友譽為「今年最恐怖泰國電影」。該片不僅票房亮眼，幕後更頻傳靈異事件，不僅開鏡祈福時祭壇離奇「發爐」起火，飾演女鬼的當紅歌手Bowkylion更驚曝在片場感覺「有人摸我的臉」，讓整部片未演先轟動。

▲《鬼靈居》是泰國年度第二賣座鬼片，幕後更頻傳靈異事件。（圖／車庫娛樂提供）

借廢棄屋拍戲出事？祭壇竄半米高火舌、門無風自動

[廣告]請繼續往下閱讀...

導演龔席立（Kongkiat Komesiri）曾執導過《神探潘坤》、《致命切割》等名作，這次他顛覆傳統，將恐懼源頭設定為「鄰居」。劇組好不容易借到一間廢棄房屋拍攝，沒想到怪事接踵而來。

▲《鬼靈居》導演透露，開鏡祈福儀式時，祭壇竟突然無故燃起熊熊大火。（圖／車庫娛樂提供）

導演透露，當劇組請僧侶舉行開鏡祈福儀式時，念誦到邀請亡靈享用祭品的段落，祭壇竟突然無故燃起熊熊大火，火舌一度竄高至半公尺，嚇得工作人員趕緊拿滅火器救火。更毛的是，滅完火繼續念祭文時，明明屋內沒人、現場也沒風，房子的大門卻突然「碰」一聲打開又關上，讓現場氣氛瞬間凝結。

試鏡聲帶離奇消失 男主角嚇到掛「5個護身符」

男主角提拉達邁特瓦拉育（Teeradetch Metawarayut）在片中飾演被鄰居女鬼纏上的丈夫，但他私下其實超級怕鬼。他透露當初為了試鏡拍攝自我介紹影片，回放時竟發現「說話的聲音莫名消失」，只有嘴巴在動卻沒有聲音。這離奇遭遇讓他嚇壞了，回家告訴媽媽後，媽媽立刻買了一條掛有「5個護身符」的粗項鍊給他壓驚，他才敢進組拍攝。

▲《鬼靈居》男主角提拉達邁特瓦拉育，嚇到掛「5個護身符」。（圖／車庫娛樂提供）

紅衣女鬼是新生代天后！驚曝：紅指甲鬼影摸我臉

曾在台灣開唱的泰國新生代天后Bowkylion，這次犧牲色相飾演關鍵的紅衣女鬼「諾克」。被問到是否撞鬼？她坦言：「有，但我努力告訴自己是想太多。」她顫抖回憶，只要她在片場坐下來休息，眼前就會出現一個塗著紅色指甲油的人影，甚至感覺「他在摸我的臉」。雖然嚇到不知所措，但為了工作只能硬著頭皮裝作沒事。

▲泰國新生代天后Bowkylion，這次犧牲色相飾演關鍵的紅衣女鬼「諾克」。（圖／車庫娛樂提供）



泰國網友好評炸裂：現代恐怖片該有的樣子

《鬼靈居》描述一對夫妻搬入夢想新家，卻發現隔壁房子似乎有某種神祕連結，怪事接連發生。電影在泰國上映後好評如潮，網友盛讚：「紅衣女鬼真的嚇人」、「高潮反轉非常巧妙」、「這才是現代恐怖片該有的樣子」。電影將於1月30日全台驚悚上映。