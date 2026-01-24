岩田剛典6年前沒吃到小籠包遺憾！機場讓粉絲等太久　抵台愧疚致歉

記者吳睿慈／台北報導

日本團體三代目J SOUL BROTHERS成員岩田剛典首度以個人身分來台舉辦演出，他在活動前一晚抵達松山機場時，就被大批粉絲接機的場面包圍。他坦言，出發前其實有些不安，擔心這次來到日本以外的地方，是否真的會有人特地前來迎接，直到走出機場、看到現場狀況，才真實感受到粉絲的熱情，也讓他在心裡告訴自己，「一定要把表演做好，回應大家的期待。」對於讓粉絲在機場久候，他也多次表達歉意，並提到看到不少「等了很久但很值得」的留言，讓他在長時間移動後相當感動。

▲岩田剛典抵台當天，班機出現一點小狀況，愧疚讓粉絲等太久。（圖／LDH提供）



距離上一次來台已是6年前，當時他與團體成員一同參與節目錄製，這次獨自站上台北舞台，對岩田剛典而言心情截然不同。他表示，能以個人身分在台北舉辦演出，本身就具有特別意義，也讓他感覺這趟台灣行像是踏出新的起點，未來若有機會，希望能夠更快再次回到台灣，與粉絲見面。

談到近期密集的海外行程，岩田剛典分享，自己最在意的是盡量維持與在日本時相同的生活節奏，尤其是睡眠與作息，不希望因為頻繁移動影響身體狀態。他也會隨身攜帶常備藥、多補充水分，讓身體維持在穩定狀態。相較飲食，他反而比較難適應海外的交通環境，特別是歐洲地區電車與公車班次較不固定，因此每次外出都會比平常預留更多時間，避免影響既定行程。

▲岩田剛典6年前沒吃到小籠包一直記在心裡。（圖／LDH提供）



這次睽違6年再訪台灣，岩田剛典希望補上上回未完成的美食清單，直言「很想吃小籠包」。抵達當晚即使時間已晚，仍與工作人員一同外出用餐，品嚐花雕雞等料理，對台灣料理留下深刻印象。他也透露，雖然此次行程相當緊湊，幾乎沒有空檔，但仍希望若有機會，能帶著舞者與巡演夥伴一起好好吃一頓飯，感受台北的城市氛圍。出道超過15年，岩田剛典表示自己並不想停留在原地，未來也期待在海外持續嘗試不同可能，甚至不排斥挑戰台灣戲劇或電影作品，拓展歌手與演員的多重身分。