看了119次《復仇者4》！　狂粉花359hrs「破金氏世界紀錄」：要看200遍

記者傅家妤／綜合報導

《復仇者聯盟：終局之戰》從4月24日上映至今，已經1個多月，美國佛羅里達州的一名粉絲已經去電影院看了119次，打破了先前一位男子狂刷116遍《驚奇隊長》的紀錄，成為最新金氏世界紀錄保持者，他在受訪時還透露，希望在下映前可以看到200遍，確保自己的紀錄不會被輕易打破。

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▲一名狂粉看了119次《復仇者聯盟：終局之戰》。（圖／翻攝自Facebook／《復仇者聯盟》）

該名來自美國佛羅里達州Riverview的漫威狂粉名叫Agustin Alanis，他從電影上映至今已經看了119遍，而且至今還在繼續，他在接受美國媒體《CNN》採訪時透露，在電影上映的那個周末裡，他就看了5遍，以確保不會錯過電影中的任何一點小細節，「之後我就每天去1到2次，而且每一次都會PO在社群網站上，因為我真的很愛這部電影。」每到周末他則每天會去2到3次，所以一個周末可以有4、5刷。該電影長達3小時58秒，有網友幫忙算出，看完119遍需要359小時。

▲該名粉絲至今已經看了119次《復仇者聯盟：終局之戰》，而且每次去看都會在社群網站上打卡。（圖／翻攝自Facebook）

Agustin Alanis平時的工作是幫忙管理家族的建築公司，每天下午5：30準時下班，不過他為了看電影，有時候到深夜才回家，對於看了119遍，他認為這是一個很有趣的體驗，雖然偶爾會覺得很累，但他非常愛該電影，「看每一次都有不同的體驗，你周圍坐著不同的觀眾，有人大笑，有人沉默，有些人則是一直都很激動，每一次看的感覺都不一樣。」

有朋友質疑他是到電影院內睡覺，他強調自己每一次都有看，而且依舊非常愛該電影：「影片一開始，我腦袋已經把劇情過了一遍，連台詞也會背了，如果剛好電影院只有我一個人，我會跟著一起把台詞大聲念出來。」

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