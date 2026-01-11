曾喜歡鍾明軒！　郭昱晴遭指「家族賺紅錢」正面澄清

記者張筱涵／綜合報導

藝人郭昱晴近日在社群平台發文，回應外界流傳她「家族在中國賺紅錢」的相關指控，並曬出過去與網紅鍾明軒的合照，親自說明來龍去脈，強調相關說法與事實不符。

▲郭昱晴曾欣賞鍾明軒。（圖／翻攝自FACEBOOK／郭昱晴）



郭昱晴在貼文中坦言，自己過去其實相當欣賞鍾明軒，並幽默表示「曾經，我真的很喜歡他揑～」，不過也提到，若因「沒事中國人，有事台灣人？」的言論讓對方感到不快，她願意為此致歉。隨後，她話鋒一轉，將重點拉回近期爭議。

郭昱晴指出，早在去年她就已在公開場合說明過，丈夫於五、六年前曾任職於一家「100％台資」的台灣企業，以專業經理人身分領取台灣總公司的薪水，期間僅是短期出差，卻被外界不斷渲染成「賺紅錢」。她無奈表示，如今相關說法甚至被進一步放大，升級成她「家族」在中國大陸賺錢，讓她直呼荒謬。

對於「家族在中國賺紅錢」的指控，郭昱晴也以自嘲語氣反問：「到底誰可以告訴我，這個連我本人都不知道是否存在的家族成員到底是誰？」並強調這樣的說法完全是憑空想像。

最後，郭昱晴補充說明，針對這些不實指控與傳言，已有部分人士主動向她致歉，這也是她選擇再次出面澄清，而非陷入口水戰的原因。她強調，公共議題的討論可以有不同立場，但不應建立在捏造的故事與不存在的「家族」之上，「畢竟事實，還是最重要的。」

▲郭昱晴澄清。（圖／翻攝自FACEBOOK／郭昱晴）