朴娜勑霸凌案反轉！3小時錄音曝痛哭關心　前經紀人薪資資歷遭質疑

記者張筱涵／綜合報導

韓星朴娜勑與前經紀人之間的法律攻防再掀波瀾。隨著一段雙方通話錄音檔近日遭公開，案件情勢出現新變化。先前在「甲方霸凌」指控下形象重創的朴娜勑，是否能藉由錄音內容證明前經紀人說法存在矛盾，成為外界關注焦點。

▲朴娜勑。（圖／翻攝自Instagram／wooju1025）



凌晨通話錄音曝光 雙方痛哭、互相關心家人

YouTube頻道《演藝幕後總統李鎮浩》9日公開一段名為「震撼獨家！朴娜勑甲方霸凌爭議錄音檔曝光…5億韓元和解金真相」的影片，首度揭露朴娜勑與前經紀人 A某於上月8日凌晨的通話內容。

錄音中，A某情緒激動，哽咽表示「不知道為什麼事情會走到這一步」、「其實並不想鬧成這樣」，朴娜勑也在電話另一頭安撫對方，兩人甚至一度同時痛哭。通話中還可聽見雙方關心彼此近況，包括朴娜勑的愛犬「福福」以及其母親的健康狀況。

朴娜勑曾認為誤會已解 雙方說法卻出現落差

值得注意的是，這段通話發生在朴娜勑對外發文、表示已與前經紀人化解誤會的前一天。當時她坦言，與如家人般相處的兩名前經紀人突然離職，因缺乏溝通導致誤解累積，並表示自己願意承擔責任、暫停演藝活動反省。

然而，前經紀人方面卻隨後表示，雙方確實有對話，但並未達成任何實質和解。對此，李鎮浩指出，朴娜勑可能因長達3小時的深夜溝通，誤以為事情已告一段落，但A某在隔天態度卻出現180度轉變。

前經紀人資歷、薪資說法遭質疑

隨著錄音曝光，A某的可信度也受到檢視。其自稱擁有「10年經歷」，實際上僅曾短暫經營經紀公司，真正擔任一線現場經紀人的時間約為2至3年。

薪資爭議同樣出現不同版本。A某主張月薪原約定為韓幣500萬元（約台幣11萬元），實際僅領取韓幣330萬元（約台幣7萬元），但過往對話卻顯示，當朴娜勑詢問是否該調高薪資時，A某曾回應「這樣已經很感謝了，經費也夠用，甚至可以再少一點」。對此，A某解釋，當時正值專屬合約討論階段，並非代表放棄原先約定。

四大保險爭議翻轉？ 被指堅持以自由接案身分申報

爭議焦點之一的「未投保四大保險」問題也出現新說法。A某原先指控多次要求投保遭拒，但根據稅務相關人士說法，實際上是 A 某本人堅持以 事業所得（3.3% 扣稅） 的自由接案方式報酬，而非轉為正式員工身分。

李鎮浩表示，調查結果顯示，A 某並未明確要求轉為勞工身份，因此「被拒絕投保」的說法與事實有所出入。

真相仍待法院釐清 輿論風向持續變化

隨著通話錄音曝光，輿論風向開始出現動搖。究竟是朴娜勑遭到不實指控，還是前經紀人的爆料另有隱情，雙方各執一詞，最終仍須交由司法機關釐清真相。這起風波也讓外界再次關注演藝圈中藝人與經紀人之間的權責界線與勞動結構問題。