曾演趙學煌「螢幕老婆」！　楊貴媚悲悼：他離苦得樂當天使了

資深藝人趙學煌因車禍癱瘓 26 年，於近日傳出離世噩耗，享壽69歲。曾在1999年電視劇《孽女花》中與他飾演夫妻的影后楊貴媚，在接獲消息後，感傷緬懷這位昔日的老搭檔，坦言雖然捨不得，「但這對趙哥而言是最好的離苦得樂。」

▲資深藝人趙學煌驚傳離世消息，享壽69歲。（圖／翻攝自趙學煌臉書）

憶當年豪邁性格 楊貴媚難忘「螢幕老公」海派溫暖

談起年輕時的趙學煌，楊貴媚的記憶裡全是他的豪邁與真誠。她透露，趙學煌私下待人非常親切、風趣，對工作同仁毫無架子，「他對我這個『螢幕老婆』更是照顧有加。」

楊貴媚也分享了趙學煌私下鮮為人知的一面，笑稱年輕時的趙哥酒量不錯，常與雷威遠等好友小聚，那瓶「瓷瓶金門高粱」更是他們的老友聚會標配。想起那段大家豪氣喝酒、開懷聊天的日子，楊貴媚忍不住感嘆：「想起那些日子，真開心。」

▲楊貴媚曾和趙學煌在1999 年電視劇《孽女花》飾演夫妻。（圖／記者黃克翔攝）

感佩趙大嫂「26年忘了自己」 女兒孝順分擔照護

除了對好友的思念，楊貴媚言談中更充滿了對趙學煌妻子（趙大嫂）的敬意。她提到，趙學煌癱瘓後的這26年來，趙大嫂的付出已經超乎常人想像，「她對趙哥的呵護無微不至，甚至到了忘了自己的地步。」趙大嫂多年來生活重心全繞著趙學煌轉，每天都會像分享一日生活般與趙哥談心，這份堅持讓楊貴媚直呼「非常堅強且勇敢」。

此外，楊貴媚也提到趙學煌的女兒們非常孝順，多年來都會主動分擔照護爸爸的工作，一家人的凝聚力令人動容。她也特別感謝「桂田文化藝術基金會」這幾年來對趙哥的持續關照與資源協助，讓這段漫長的抗病之路多了些溫暖。

生命歸途終歸平靜 影后送別老友：祝福趙哥

面對老友的離去，楊貴媚雖然心中萬般不捨，但更多的是祝福。她深知這26年來的復健與臥病對一名愛交友、性格豪爽的人來說有多麼不易，如今趙學煌終於擺脫身軀的枷鎖。她最後送上簡短卻深沉的祝福：「祝福趙哥，生命歸途，平靜。」

