演員夫妻驚傳撞死人！
下週「全台大回暖」
Jennie奪金唱片大賞！
ØZI突在YT釋出北流演唱會精華　台上落淚…背後有洋蔥

記者蔡琛儀／台北報導

ØZI去年3月22日二度站上北流開唱，日前無預警在YouTube釋出該演唱會精華版，回顧這場北流舞台，ØZI 形容是一個「混沌中的秩序」，也是一個階段性的總結，將他出道以來嘗試過的各種音樂風格、對自我的摸索，甚至那些混沌的狀態，全都完整收在一起。演唱會實況上線後，他也親自看過粉絲留下的長文心得，「我把每一位粉絲寫給我的500 字心得都看過了，I loved it.」

▲▼ OZI 。（圖／奧曼音樂有限公司提供）

▲ØZI推出演唱會精華版。（圖／奧曼音樂有限公司提供）

他回憶去年在舞台上鋼琴自彈自唱獻給外婆的歌曲〈If Only〉，唱到差點哭出來，坦言那也是他第一次在台上自彈自唱這首歌，心情非常緊張，但同時也相當感動。ØZI 形容，真正進入情緒後，會出現一種「短暫斷片」的狀態，幾乎忘記自己身在舞台上，也因此讓不少觀眾看見他少見柔軟、真摯的一面。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他也分享，演出結束後下台與粉絲近距離接觸的那個瞬間，讓他感受到一種「很直接、貼近的交流溫度」，成為這場北流演唱會中，對他而言最有感的一刻。

若要推薦一首歌給第一次透過實況觀看這場演唱會的觀眾，ØZI 選擇〈Sex Tape〉，直言那是他到目前為止，最完整呈現自己作為一個創作者的作品。他也特別提醒，這次實況以最奢侈的製作方式貼近現場臨場感，建議戴上耳機，或用大音響好好體驗。他透露目前正處在創作期，有表演仍會繼續演出，但重心將更放在創作與沈澱上，期待做出能真正感動人的作品。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

