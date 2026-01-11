野生柯佳嬿早午餐吃一半「整店員工包圍」！被拍突襲一幕 摀嘴：好慌

記者潘慧中／綜合報導

柯佳嬿儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。有趣的是，她10日外出享用最喜歡的早午餐店時，「突然被整間店的員工包圍」，驚喜一幕全被拍了下來，「好開心但好慌喔。」

▲柯佳嬿突然被餐廳員工包圍。（圖／翻攝自Instagram／alicekochiayen）



柯佳嬿在Instagram限時動態透露，41歲生日當天前往心愛的早午餐店用餐，未料吃到一半，整間店的員工突然圍繞著她熱情高唱生日快樂歌。從畫面中可見，她身著格紋西裝外套、戴著鴨舌帽，面對突如其來的驚喜，她摀住嘴巴，臉上掛滿羞澀又幸福的笑容，真實反應相當可愛。

▲柯佳嬿迎接41歲生日。（圖／翻攝自Instagram／alicekochiayen）



逗趣的是，現場似乎一時找不到蠟燭，店員急中生智，竟直接拿著一支「長型點火器」充當蠟燭，在蛋糕前閃爍著火花，讓柯佳嬿又驚又喜，「還有蛋糕跟替代蠟燭。」

▲柯佳嬿慶生放送庫存美照。（圖／翻攝自Instagram／alicekochiayen）



在11日凌晨的時候，柯佳嬿更新社群網站的貼文，並且用幽默的語氣宣告，「親愛的宇宙，我已經準備好迎接這個世界的豐盛美好了，今後也請多多愛護，謝謝你們愛著我這個怪人。」