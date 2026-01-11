「演員夫妻撞死人」還封鎖遺屬！吳侑函瀕臨崩潰認了：是自我保護機制

記者潘慧中／綜合報導

楊傑宇曾出演《刻在你心底的名字》、《地獄里長》，未料最近與同為演員的妻子吳侑函被控，開車撞死一位行人綠燈過馬路的老奶奶，讓遺屬更不滿的是，夫妻倆「在靈堂又跪又哭後，轉頭就封鎖」並稱只有12萬存款可賠償。隨著楊傑宇否認卸責，吳侑函10日深夜也在社群網站回應了。

▲吳侑函首度發聲。（圖／翻攝自Instagram／ula__wu）



面對近期引發的爭議，吳侑函在Instagram限時動態表示，這是一份極其「沉重的生命課題」，但她與楊傑宇絕不逃避，「承擔起應有的法律與道義責任。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲吳侑函強調她和老公絕對不會逃避責任。（圖／翻攝自Instagram／ula__wu）



談及這段時間的心路歷程，吳侑函坦言「正努力在破碎的日常中尋求平靜」，原因是唯有讓自己保持穩定的狀態，才能更有力量去面對後續的複雜事宜。針對封鎖遺屬IG一事，她解釋這並非為了掩蓋真相，「而是因為我身為平凡人，在面對排山倒海的指控時，這是我在瀕臨崩潰邊緣唯一的自我保護機制。」

對於案件的實際進展，吳侑函也特別澄清，楊傑宇一直以來都與家屬、保險公司及警察保持著密切聯繫，雙方溝通管道從未間斷，「只是希望能將空間留給真正需要處理問題的人。」

▲▼吳侑函表示老公一直和家屬、保險公司及警察保持聯繫。（圖／翻攝自Instagram／ula__wu）



最後，吳侑函沉痛表示，網路上的惡意言論讓她感到「生不如死」，誠心呼籲大眾停止造謠與互相傷害，「如果不喜歡我們，可以選擇不看，但也請給予這份沈重的案件一份基本的尊重與處理空間。謝謝大家的體諒。」

吳侑函IG全文：

面對這份沉重的生命課題，我們選擇不逃避，

並承擔起應有的法律與道義責任。

這段時間，我正努力在破碎的日常中尋求平靜，

唯有讓自己保持穩定的狀態，才能更有力量去面對與處理後續。

關於社群上的調整，並非為了掩蓋什麼，

而是因為我身為平凡人，在面對排山倒海的指控時，

這是我在瀕臨崩潰邊緣唯一的自我保護機制。

事實上，傑宇一直都與家屬、保險公司及警察機關保持著聯繫。

我們從未斷開溝通，只是希望能將空間留給真正需要處理問題的人。

看著網路上的言論，真的感到生不如死。

誠心希望這個世界不要再有各種惡意造謠、互相傷害的留言。

如果不喜歡我們，可以選擇不看，

但也請給予這份沈重的案件一份基本的尊重與處理空間。

謝謝大家的體諒