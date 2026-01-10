金唱片／Jennie沒補妝就上台！奪大賞「戴墨鏡遮臉」羞喊：我妝花了

記者吳睿慈／台北報導

南韓一年一度金唱片頒獎典禮迎來40週年，今年移師到台北舉辦，10日在臺北大巨蛋開演，現場吸引3.3萬人到場。女王Jennie帶來火辣壓軸演出，一連唱三首歌曲〈Filter〉、〈Damn Right〉、〈like JENNIE〉，沒想到，她才剛表演完，邊佑錫率先頒了年度藝人給她，連補妝都來不及就上台，她自虧「我的妝花了」。

▲Jennie沒補妝就上台領獎。（圖／讀者提供）



Jennie剛跳完三首歌，還來不及補妝，她緊接著拿下年度藝人大賞，她戴著墨鏡酷帥上台，接著才笑著解釋「剛結束舞台走下來，不知道能不能好好把準備的話說完，非常感謝金唱片頒給我這麼重要的大獎。」接著她說：「今年正好是我們出道滿 10 週年的一年，這樣一路奔跑走來，覺得自己離夢想更近了，真的非常幸福。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Jennie致謝粉絲。（圖／讀者提供）



此外，Jennie 也感謝道：「能讓我站上這個舞台的所有工作人員、家人，以及一起揮灑汗水的舞者們，真的非常感謝。」她也提到：「很久沒有參加國內的頒獎典禮，本來很想好好表現，謝謝導演們為我打造了這麼棒的舞台，真的很感激。」接著她向粉絲深情告白：「也要向粉絲們致上無限的感謝，真的很驕傲、也非常感謝，BLINK我真的非常愛你們。」

最後，Jennie 笑著說：「本來想冷靜地說話，但流了很多汗，臉看起來妝都花了。」隨後補充道：「真的非常感謝粉絲們，我會成為做出更棒音樂的Jennie。」