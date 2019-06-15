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超模卡拉迪樂芬妮認愛女友！　忍了一年…親PO「激吻片」宣主權

記者傅家妤／綜合報導

英國超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）在2015年公開出櫃，坦承自己是雙性戀，自此之後她的感情生活一直都是外界關注焦點，去年就被爆出戀上女演員艾希莉班森（Ashley Benson），但雙方一直未有給出回應。她近日無預警在IG上曬出與女友的激吻片段認愛，掀起不少熱議。

▲▼卡拉迪樂芬妮、艾希莉班森。（圖／翻攝自IG／卡拉迪樂芬妮、艾希莉班森）

▲卡拉迪樂芬妮、艾希莉班森被爆出戀情一年，雙方從未給出回應。（圖／翻攝自IG／卡拉迪樂芬妮、艾希莉班森）

卡拉迪樂芬妮過去曾於不少圈中藝人傳出戀情，其中包括「一世代」成員哈利（Harry Styles），2018年年初甚至還被拍到與已故天王麥可傑克森的長女佩莉絲（Paris Jackson）在街頭擁抱、接吻，互動親密，被爆出兩人友情昇華成愛情，已經在熱戀中。沒想到數月後，卡拉迪樂芬妮卻被傳出另結新歡，戀上艾希莉班森，對此雙方一直都未有做出回應。

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▲卡拉迪樂芬妮PO出影片認愛。（影片／取自IG／卡拉迪樂芬妮，如遭刪除請見諒。）

沒想到，卡拉迪樂芬妮日前無預警在IG上認愛，她PO出了一段與艾希莉班森激吻的影片，在發文中留下「Pride」的字眼，以及數個彩虹及眼冒愛心的表情符號，隨後還特別tag了女友艾希莉班森，而對方也以3個愛心符號回應，此舉被眾人解讀為公開戀情，大家也紛紛在底下獻上祝福：「你們真的是一對完美的情侶」、「好可愛啊」、「祝你們永遠開心」，意外掀起不少熱議。

▲▼卡拉迪樂芬妮、艾希莉班森。（圖／翻攝自IG／卡拉迪樂芬妮、艾希莉班森）

▲有傳卡拉迪樂芬妮是艾希莉班森第一個女友。（圖／翻攝自IG／艾希莉班森）

29歲的艾希莉班森以模特兒身分出道，之後接演了不少影視作品，其中最為人所熟知的作品是《美少女的謊言》，現實中的她感情世界也非精彩，過去曾《美少女的謊言》的同劇演員Tyler Blackburn、在《暮光之城》飾演狼人的泰勒洛納（Taylor Lautner）、影帝詹姆斯法蘭柯（James Franco）等傳過緋聞，有傳卡拉迪樂芬妮是她的第一個女友，她也把對方視為唯一真愛。

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卡拉迪樂芬妮, Cara Delevingne, 艾希莉班森, Ashley Benson

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