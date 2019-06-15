ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

TWICE沒鞋穿怎辦？Sana來回跑背成員　超萌救援全程錄下來

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女團TWICE 9位成員長相甜美、可愛，人氣居高不下的她們是廣告商的寵兒，12日為代言飲品出席活動簽名會。值得一提的是，她們在舞台上看起來光鮮亮麗，但其實私下仍保有親民的一面，有粉絲錄到她們下班時，幾位成員穿著拖鞋背起沒穿拖鞋的人，多賢還故意轉一圈讓Sana面對粉絲，逗笑全場。

TWICE沒鞋穿怎辦？Sana來回跑背成員　超萌救援全程錄下來（圖／翻攝自推特）

▲TWICE雖是人氣女團，但私下都很親切，保有鄰家妹妹的可愛氣質。（圖／翻攝自推特）

請繼續往下閱讀...

TWICE 12日結束簽名會後，被拍到一幕逗趣的互動，她們在結束所有行程後，疑似拖鞋數量不夠，定延先背著MoMo出現，將對方安全送上保母車，子瑜則是背起娜璉，接著，多賢背著Sana出現，再來Sana又換上拖鞋，來回跑進休息室，再把志效安全送出，最後Mina、彩瑛自己走出來。

這段影片曝光後，展現了TWICE的深厚友誼，幾個女孩單純又逗趣的互動，引來粉絲讚嘆超可愛，不過也有人笑喊「她們的鞋到底去哪了」、「誰來給他們鞋子穿」。

推薦閱讀

PIKO太郎風格變了！洗腦歌→溫馨誕子　網友淚崩：感動到哭

PIKO太郎風格變了！洗腦歌→溫馨誕子　網友淚崩：感動到哭

南太鉉退出WINNER：我不吸毒！　發文遭掀「疑早知YG弊病」

南太鉉退出WINNER：我不吸毒！　發文遭掀「疑早知YG弊病」

Hey! Say! JUMP宣布10月連2天攻蛋！　喝珍奶嚇歪：處罰嗎？

Hey! Say! JUMP宣布10月連2天攻蛋！　喝珍奶嚇歪：處罰嗎？

YG知道B.I吸毒！把藝人送去「排毒」　梁鉉錫威脅：對付妳不難

YG知道B.I吸毒！把藝人送去「排毒」　梁鉉錫威脅：對付妳不難

鄭允浩找BoA合唱：我是她少數的好友　回歸藏復仇者聯盟玄機

鄭允浩找BoA合唱：我是她少數的好友　回歸藏復仇者聯盟玄機

直擊／瀧澤秀明秘訪台！Hey! Say! JUMP也來了　親切秀中文問好

直擊／瀧澤秀明秘訪台！Hey! Say! JUMP也來了　親切秀中文問好

姜河那理想型條件「答案出乎意料」　網讚：心地善良的人

姜河那理想型條件「答案出乎意料」　網讚：心地善良的人

WINNER李昇勳私訊韓瑞希遭抓包！　YG終於幫他說話：懇請記者諒解

WINNER李昇勳私訊韓瑞希遭抓包！　YG終於幫他說話：懇請記者諒解

梁鉉錫弟也卸職YG理事！　「爆掩蓋B.I吸毒」警介入調查

梁鉉錫弟也卸職YG理事！　「爆掩蓋B.I吸毒」警介入調查

Somi出道「只播MV給記者看」：還在編舞、錄音　全場傻眼了

Somi出道「只播MV給記者看」：還在編舞、錄音　全場傻眼了

阿翔老婆反擊！　「蛇腰美背全露」激美現身：正宮完勝…一看照片卻心疼哭了

阿翔老婆反擊！　「蛇腰美背全露」激美現身：正宮完勝…一看照片卻心疼哭了

Grace溫柔喊話「最重要的人」整晚沒睡　反被阿翔大吼：到底在幹嘛！

Grace溫柔喊話「最重要的人」整晚沒睡　反被阿翔大吼：到底在幹嘛！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

阿翔老婆反擊！　「蛇腰美背全露」激美現身：正宮完勝…一看照片卻心疼哭了

Grace溫柔喊話「最重要的人」整晚沒睡　反被阿翔大吼：到底在幹嘛！

浩子「偷吃要擦嘴」！　3年前預言阿翔會離婚：每次都被老婆抓到

阿翔告白喊「最愛」：一天一砲！　「偷吃對話全曝光」謝忻曬床照調情

獨家／阿翔私下道歉「簡訊內容曝光」　謝忻淪犧牲品！

阿翔老婆暱稱…「謝忻也取同一個」！　網揪3人同框片：正宮被擠到邊邊

獨／吳宗憲早知阿翔謝忻偷吃？　網挖「1年前節目爆料」…他認：知道在講誰

浩子說話了！「1句話」早就警告偷吃下場　15年心血毀了「爆拆夥阿翔」

謝忻主持到一半「後台傳情」阿翔！　「偷偷思念」哭了：我要跟社會大眾道歉

楊冪「同框小7歲雪莉」被打趴！網一看傻了：臉崩成這樣

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

TWICE, Sana

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 狂！林青霞坐台下　羅大佑開唱「政界電影音樂圈」A咖都來了
  2. 曹晏豪熱戀鍾瑶　火警鈴連3響…曾之喬笑歪：不能再問了
  3. 斯容被Sam「牽手」羞爆　台中粉絲捧場秒殺斷貨
  4. 無尊自豪「以前是小郭富城」！　清秀畢業照曝光…網驚了：真的帥
  5. 李洪基人在醫院！　「2、3年復發一次」痛喊：真的很生氣
  6. 張鈞甯氣質媽出新書「同框根本姊妹」　自己不急嫁先推銷媽
  7. 影／《驚奇隊長》刪剪片段！裘德洛「至高智慧」是他⋯網嚇呆：難怪不說
  8. TWICE沒鞋穿怎辦？Sana來回跑背成員　超萌救援全程錄下來
  9. 王仁甫投手丘上對決陳金鋒　嚇到「皮皮挫」！
  10. 何超盈懷孕7月挺巨肚…網驚「胖成2個人」　小7歲未婚夫「出手護愛」閃爆！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366