TWICE沒鞋穿怎辦？Sana來回跑背成員　超萌救援全程錄下來

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女團TWICE 9位成員長相甜美、可愛，人氣居高不下的她們是廣告商的寵兒，12日為代言飲品出席活動簽名會。值得一提的是，她們在舞台上看起來光鮮亮麗，但其實私下仍保有親民的一面，有粉絲錄到她們下班時，幾位成員穿著拖鞋背起沒穿拖鞋的人，多賢還故意轉一圈讓Sana面對粉絲，逗笑全場。

▲TWICE雖是人氣女團，但私下都很親切，保有鄰家妹妹的可愛氣質。（圖／翻攝自推特）



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TWICE 12日結束簽名會後，被拍到一幕逗趣的互動，她們在結束所有行程後，疑似拖鞋數量不夠，定延先背著MoMo出現，將對方安全送上保母車，子瑜則是背起娜璉，接著，多賢背著Sana出現，再來Sana又換上拖鞋，來回跑進休息室，再把志效安全送出，最後Mina、彩瑛自己走出來。

190612 포카리 팬싸 퇴근#TWICE #트와이스 pic.twitter.com/h6F2y6KtGq — litpamib (@litpamib) 2019年6月12日

這段影片曝光後，展現了TWICE的深厚友誼，幾個女孩單純又逗趣的互動，引來粉絲讚嘆超可愛，不過也有人笑喊「她們的鞋到底去哪了」、「誰來給他們鞋子穿」。