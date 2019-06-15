WINNER李昇勳私訊韓瑞希遭抓包！　YG終於幫他說話：懇請記者諒解

記者吳睿慈／綜合報導

南韓經紀公司YG娛樂連續多日爆出醜聞，社長梁鉉錫、代表理事梁珉錫退出公司卸下所有職務，震撼全界。而團體WINNER成員李昇勳14日遭爆介入B.I吸毒一事，YG沈默一天以來，終於在下午發出聲明，出面為李昇勳澄清：「他被指介入A小姐（韓瑞希）不光彩的爭議輿論不是事實。」強調李昇勳也不是公司的次長職位。

▲WINNER李昇勳被爆是YG共犯，試圖幫忙掩蓋B.I罪名。（圖／翻攝自李昇勳、B.I IG）



李昇勳14日被爆3年前得知B.I吸毒後，著急傳訊給韓瑞希，兩人約好見面，赴約的人卻是YG職員，將韓瑞希直接交給高層處理，他因此遭認為是企圖掩蓋醜聞的「共犯」，引來各界撻伐，還有媒體掀出他的名片寫著「企劃室次長」，他遭疑兼任YG高層單位。

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▲韓瑞希公開李昇勳的私訊對話。（圖／翻攝自DISPATCH臉書）



對此，YG在沈默一天以來，終於在15日下午出面幫李昇勳說話，澄清「企劃室次長」名片由來是為了拍攝影片所準備的道具，而他被稱為「次長」只是粉絲取的綽號，卻因此造成誤會。此外，YG也強調「他被指介入A小姐（韓瑞希）不光彩的爭議輿論不是事實，會通過調查公開。」聲明文裡懇請記者諒解，克制推測性的報導。