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梁鉉錫弟也卸職YG理事！　「爆掩蓋B.I吸毒」警介入調查

記者吳睿慈／綜合報導

南韓經紀公司YG娛樂近來爆出一連串負面醜聞，先是被爆逃稅，最近又被曝光B.I吸毒，股價連日狂跌，社長梁鉉錫為此卸下所有職務，親弟梁珉錫身為YG理事也跟進離開，兄弟倆正式退出YG。而梁鉉錫涉嫌試圖掩蓋B.I沾毒一事，警方目前已經介入調查。

▲▼梁鉉錫弟也卸職YG理事！　「試圖掩蓋B.I吸毒」警介入調查（圖／翻攝自韓網、SBS）

▲梁鉉錫弟跟進退出YG理事。（圖／翻攝自韓網）

梁鉉錫14日下午宣布退出YG，卸下所有職務，不少網友諷刺「弟弟才是掌握大權的人，他還在YG阿。」沒想到，親弟梁珉錫也跟著辭去「代表理事」一職，發出聲明表示「為了解決現在的困境以及尋找新的突破口，需要一個大轉變，我與梁鉉錫卸任所有職務。」

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YG日前才歡慶23週年，梁珉錫當時在大家的面前表示：「為了克服現在的困境，我們自己必須先變化，希望我的決定，可以帶給YG嶄新的變化開始，謝謝。」梁氏兄弟倆正式退出YG，不過，梁鉉錫並未因此認罪，並表示盼望通過警察調查結果還給他清白。

▲▼梁鉉錫弟也卸職YG理事！　「試圖掩蓋B.I吸毒」警介入調查（圖／翻攝自韓網、SBS）

▲警方介入調查YG內部。（圖／翻攝自SBS）

對此，B.I於14日再被加碼爆料，3年前於YG內部毒品檢測驗出陽性反應，梁鉉錫卻私約向警察舉報的販毒共犯韓瑞希，開出條件利誘：「可以讓妳相安無事。」試圖掩蓋B.I犯罪，據報導，警方目前已介入調查。

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