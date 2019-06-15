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賀一航「最後一場演唱會」　告別式藏心思完成他遺願

記者許逸群／台北報導

藝人賀一航告別式於今（15日）在第一儐儀館景行廳進行，早上8點舉行家祭。告別式現場共擺放3張賀一航開心的照片，台灣仁本表示，照片是由家屬挑選出來，希望帶給大家歡樂，這也是他生前一直追求的。此外，花卉佈置也較為典雅、樸素，盼以追思會的模式來進行，不希望大家太過悲傷。

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▲賀一航告別式。（圖／記者林敬旻攝）

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▲賀一航告別式。（圖／記者林敬旻攝）

賀一航的兒子先前透露，今天告別式現場會有一段演出，主持人是白冰冰，希望當作辦爸爸的演唱會，因為他出道至今沒辦過演唱會，他和爸爸的乾兒子、乾女兒們會以音樂形式緬懷思念他，每個人都會演唱一首歌，當然也會有爸爸的經典歌曲〈媽媽請你不通痛〉，大家希望不要把告別式辦得那麼可憐哀傷，「因為爸爸不喜歡看可憐兮兮的東西，他是喜劇泰斗、是笑匠」。

▲賀一航告別式。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼賀一航遺孀Judy與兒子曾治豪。（圖／記者林敬旻攝）

▲賀一航告別式。（圖／記者林敬旻攝）

曾治豪稍早在臉書發布告別式的照片，並說：「誠摯的邀請大家一起來爸爸人生中的最後一場演唱會，這次不用門票，你（妳）們只需要帶著一顆思念的心來就可以了。」賀一航3日晚間因大腸癌轉移至多重器官去世，享壽64歲。他在演藝圈闖蕩多年，人脈慎廣，今告別式也顯得甚大，據悉陳美鳳、鄭進一、澎恰恰、余天、白冰冰、沈玉琳、王彩樺、柯淑勤、張秀卿、楊烈、張瓊姿、黃西田、鄭仲茵、丁立祺、蘇炳憲、朱永德、朱紫緹、NONO、馬國畢、白雲與許效舜等人都會出席致意。

▲▼賀一航告別式。（圖／記者許逸群攝）

▲賀一航母親（中）。（圖／記者許逸群攝）

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