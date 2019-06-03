ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

賀一航誤信治癌神藥　露面幫打廣告…最後發現被騙！

記者傅家妤／綜合報導

綜藝大哥賀一航因大腸癌病逝，享壽64歲，他自2011年就已經發現罹患大腸癌第3期，但在做完手術後，就一直不肯接受化療，連健康檢查也沒有定期做，不過先前他曾因為誤信有「可以治療所有癌症的神藥」，甚至還為該藥拍攝真人實證，最後才發現一切只是詐騙手法，還為此惹上官非鬧出不少風波。

►點此看更多「賀一航大腸癌病逝」消息

▲▼華視46周年台慶。賀一航（圖／記者李毓康攝）

▲賀一航4年前曾誤信有治癌神藥受騙。（圖／記者李毓康攝）

請繼續往下閱讀...

在2014年曾有數名男子打著北京醫療集團總裁身分，宣稱研發出治療所有癌症的神藥，聲稱有活化細胞的功效，並在各地舉辦說明會招攬生意，療程從50萬元到800萬元不等，不過隨後證實該藥品已經只是詐騙集團騙人的手法，根本沒有任何療效。

▲▼賀一航。（圖／翻攝自Facebook／賀一航、翻攝自《東森新聞》畫面）

▲該藥已經被證實毫無醫療療效。（圖／翻攝自《東森新聞》畫面）

當時有不少政商演藝圈名人都受害，而賀一航就是其中之一，他還為該藥拍攝宣傳影片，侃侃而談治療過程：「我打過比以前還健康，比以前要勇健！」在警方偵破該起詐騙案後，賀一航也曾被傳喚到法庭。

賀一航從秀場到主持界縱橫演藝圈40年，期間經歷過不少大風大浪，但性格開朗的他，一直都非常堅強，即便被診斷患上大腸癌，依舊從未放棄，8年來一直以自己的方式對抗病魔，除了保持好心情外，也一直維持良好作息，也會把握機會與老婆出國散心，過得非常充實，

►點此看更多「賀一航大腸癌病逝」消息

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

推薦閱讀

賀一航等不及《鏡子森林》播出　議長角色海派被封「喬王」

賀一航等不及《鏡子森林》播出　議長角色海派被封「喬王」

賀一航大腸癌病逝　余天哀痛死訊趕往榮總路上

賀一航大腸癌病逝　余天哀痛死訊趕往榮總路上

賀一航大腸癌驟逝　沈玉琳上月見最後一面：他每天都傳早安圖給我

賀一航大腸癌驟逝　沈玉琳上月見最後一面：他每天都傳早安圖給我

賀一航患大腸癌3期「8年沒踏進過醫院」　只靠2招保命

賀一航患大腸癌3期「8年沒踏進過醫院」　只靠2招保命

兩週前才傳訊關心　鄭進一聞賀一航驟逝震驚「怎麼可能！」

兩週前才傳訊關心　鄭進一聞賀一航驟逝震驚「怎麼可能！」

賀一航大腸癌逝震驚親友　澎恰恰嘆：他三個月前突然加我Line好友

賀一航大腸癌逝震驚親友　澎恰恰嘆：他三個月前突然加我Line好友

快訊／賀一航大腸癌病逝！享壽64歲　老婆悲痛大哭

快訊／賀一航大腸癌病逝！享壽64歲　老婆悲痛大哭

快訊／賀一航大腸癌病逝！享壽64歲　老婆悲痛大哭

快訊／賀一航大腸癌病逝！享壽64歲　老婆悲痛大哭

身中7槍冒死衝破38度板門店　脫北士兵「腸子拉出27cm寄生蟲」近況曝光

身中7槍冒死衝破38度板門店　脫北士兵「腸子拉出27cm寄生蟲」近況曝光

「元祖偶像」帶2歲女兒演《超人》　韓網罵翻：自打臉！

「元祖偶像」帶2歲女兒演《超人》　韓網罵翻：自打臉！

影壇4大惡人3個悲苦離世！　李兆基肝癌逝…只剩《監獄風雲》的他

影壇4大惡人3個悲苦離世！　李兆基肝癌逝…只剩《監獄風雲》的他

Albee范乙霏《玩很大》躺張立東胸膛！　「穿熱褲睡姿」被他偷拍PO上網

Albee范乙霏《玩很大》躺張立東胸膛！　「穿熱褲睡姿」被他偷拍PO上網

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／賀一航大腸癌病逝！享壽64歲　老婆悲痛大哭

身中7槍冒死衝破38度板門店　脫北士兵「腸子拉出27cm寄生蟲」近況曝光

「元祖偶像」帶2歲女兒演《超人》　韓網罵翻：自打臉！

影壇4大惡人3個悲苦離世！　李兆基肝癌逝…只剩《監獄風雲》的他

Albee范乙霏《玩很大》躺張立東胸膛！　「穿熱褲睡姿」被他偷拍PO上網

賀一航患大腸癌3期「8年沒踏進過醫院」　只靠2招保命

超兇刺青妹渾圓飽滿！　直播手滑關美肌「S→XXL現原形」…肚掛3層肥肉晃呀晃

賀一航大腸癌驟逝　沈玉琳上月見最後一面：他每天都傳早安圖給我

快訊／《古惑仔》李兆基肝癌病逝！　搶救無效享壽69歲

女戰神爆《玩很大》秘辛！4原因被製作人打槍　1通電話義氣救場

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

賀一航

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 伊正特選444結婚「背後有意義」　被拱生四胎投降「累翻了」
  2. 劉以豪玩濾鏡「變女人正爆」！　甜拋媚眼…網友滑過驚呆：以為王心凌
  3. 節目「永遠有賀一航的位置」　白冰冰哭罵曾志豪：為什麼不說
  4. 賀一航過完年後沒有消息　「女兒」六月自責：我們太大意了
  5. 賀一航住院5天絕口不提　余天淚崩：最後一面都沒見到
  6. 老婆Judy救他籌錢跑通告！　賀一航為愛下跪相守10多年
  7. 獨家／白冰冰罵賀一航兒子「3天前隱瞞病情」　聽完原因淚崩了
  8. 賀一航大腸癌逝驟逝　余天現身淚崩證實：他開了很大的玩笑
  9. 獨／賀一航生前3個月才買房　白冰冰悲痛：他有房貸壓力找我幫忙
  10. 豬哥亮、賀一航同樣大腸癌奪命！　「拖延未即時化療」醫師嘆：可惜

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366