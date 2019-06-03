賀一航誤信治癌神藥　露面幫打廣告…最後發現被騙！

記者傅家妤／綜合報導

綜藝大哥賀一航因大腸癌病逝，享壽64歲，他自2011年就已經發現罹患大腸癌第3期，但在做完手術後，就一直不肯接受化療，連健康檢查也沒有定期做，不過先前他曾因為誤信有「可以治療所有癌症的神藥」，甚至還為該藥拍攝真人實證，最後才發現一切只是詐騙手法，還為此惹上官非鬧出不少風波。

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▲賀一航4年前曾誤信有治癌神藥受騙。（圖／記者李毓康攝）

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在2014年曾有數名男子打著北京醫療集團總裁身分，宣稱研發出治療所有癌症的神藥，聲稱有活化細胞的功效，並在各地舉辦說明會招攬生意，療程從50萬元到800萬元不等，不過隨後證實該藥品已經只是詐騙集團騙人的手法，根本沒有任何療效。

▲該藥已經被證實毫無醫療療效。（圖／翻攝自《東森新聞》畫面）

當時有不少政商演藝圈名人都受害，而賀一航就是其中之一，他還為該藥拍攝宣傳影片，侃侃而談治療過程：「我打過比以前還健康，比以前要勇健！」在警方偵破該起詐騙案後，賀一航也曾被傳喚到法庭。

賀一航從秀場到主持界縱橫演藝圈40年，期間經歷過不少大風大浪，但性格開朗的他，一直都非常堅強，即便被診斷患上大腸癌，依舊從未放棄，8年來一直以自己的方式對抗病魔，除了保持好心情外，也一直維持良好作息，也會把握機會與老婆出國散心，過得非常充實，

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