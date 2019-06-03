賀一航兒子：我爸爸不能換　父病逝前20hrs…曾治豪IG寫2字曝心聲

記者劉宜庭／綜合報導

33歲男星曾治豪是賀一航（本名：曾新民）的兒子，從小就喜歡唱歌的他，追隨父母腳步踏入演藝圈，並從事自己最熱愛的表演。然而賀一航3日因大腸癌於榮總病逝，消息震驚演藝圈，他目前雖未對外發聲，但不久前的一篇IG限時動態，雖然僅有「加油」2字，卻不難聯想，應是向父親最深切的喊話。

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▲曾治豪是賀一航的兒子。（圖／翻攝自曾治豪臉書）

受到駐唱歌手媽媽的影響，曾治豪從小就喜歡唱歌，但起初賀一航認為演藝圈工作不穩定，並不贊成他踏進這行。於是，他私下悄悄報名了《超級星光大道6》，後來也在不少節目中，展現歌唱才華。

▲曾治豪逐漸在演藝圈站穩腳步。（圖／翻攝自曾治豪臉書）

然而，頂著星二代光環出道的曾治豪，常因此感到壓力，把每次演出都當最後一次，過去在節目上，他也曾提到：「要比別人更努力，我爸爸也不能換，被放大檢視已經習慣。」

然而，如今賀一航大腸癌病逝，老婆Judy悲痛大哭，兒子曾治豪至今雖還未對外發聲，但噩耗傳出的前20小時，曾治豪曾在IG限時動態PO出2字「加油」，同時附上愛心及握拳的符號，引發外界聯想應是對父親喊話。

▲曾治豪20小時前曾在IG限時動態發文。（圖／翻攝自曾治豪Instagram）

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